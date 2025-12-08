Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cristóbal Fernández, en su barco de pesca. L. M. C.

«Al banco le da igual que yo no pueda pescar; mi barco parado cuesta 2.000 euros al mes»

El almeriense Cristóbal Fernández lleva desde los 15 años dedicándose a la pesca y desde hace cinco ve un futuro «negro» por la situación del arrastre

Leticia M. Cano

Almería

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:13

Cristóbal Fernández solo se recuerda pescando. Hijo y nieto de pescadores, de una familia que siempre ha vivido del mar, pero ahora, ve «negro» su ... futuro. «Es que yo quiero seguir dedicándome a esto», suplica ante la posibilidad de que la Comisión Europea solo le permita salir a faenar durante 10 días en 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

