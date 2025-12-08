Cristóbal Fernández solo se recuerda pescando. Hijo y nieto de pescadores, de una familia que siempre ha vivido del mar, pero ahora, ve «negro» su ... futuro. «Es que yo quiero seguir dedicándome a esto», suplica ante la posibilidad de que la Comisión Europea solo le permita salir a faenar durante 10 días en 2026.

Compró su barco en 2019 y apenas unos meses después comenzaron las restricciones acorde a las condiciones impuestas por la Comisión Europea. «Los días asignados para faenar a partir de 2020 se basaban en las jornadas trabajadas durante años atrás», explica Cristóbal. El problema es que el anterior dueño de su embarcación salió pocas veces al mar. «Y por eso soy el que menos días ha podido salir a faenar de todo el Puerto de Almería», argumenta Cristóbal.

En 2020 solo pudo salir a trabajar 140 días de los 190 asignados y este 2025 se le atribuyeron 83 de los 130 que había como máximo, a los que pudo añadir las 13 jornadas que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pudo rescatar a través de los «mecanismo de compensación». «Para añadir esos días tuvimos que cambiar las mallas –con las que perdieron un 40% de capturas– y ahora me piden que cambie las puertas voladoras. ¿Me sale rentable gastarme 20 o 30 mil euros para que me añadan unos cuantos días?», se pregunta indignado.

Cuando compró el barco nunca imaginó encontrarse con «este pastel» y ahora que lo tiene en venta se pregunta cuál de las opciones le sale mejor: salir a faenar 10 días «o poco más» al año o dejarlo parado. «Al banco le da igual que yo no pueda pescar, mi barco parado cuesta 2.000 euros al mes», lamenta.

La hipoteca, la cuota de autónomo, los gastos de la embarcación y lo que necesita para sobrevivir. «Cuando termino mi jornada me subo a otro barco para poder sacar un sueldo», manifiesta. Según sus cálculos aproximados y dependiendo de las condiciones, su embarcación podría facturar por cada salida entre 800 y 1.200 euros, por lo tanto, en 2026 llegaría a ganar alrededor de 10.000 euros al año con los días base que pretenden establecer. «Es que para que un barco salga rentable no puede salir ni 10 ni 50 días, se necesitan por lo menos entre 180 y 210», clama indignado.

Indica que cada vez que trabaja «sale en negativo» y que lleva tiempo sin salirle rentable. Para añadir días, como en años anteriores, deberán establecer cambios en sus barcos. «¿Qué más requisitos nos van a poner para poder salir a pescar más de nueve días?», se pregunta.

El Mediterráneo

Las medidas impuestas por la Comisión Europea tratan de combatir la sobreexplotación de especies, así como su protección. Desde las asociaciones de pescadores argumentan que los informes científicos no avalan la decisión de la Comisión. «Nosotros somos los que más cuidamos el Mediterráneo. ¿Cómo vamos a querer destrozar algo de lo que vivimos? Cada día sacamos kilos de plásticos del fondo del mar», añade Cristóbal.

Ahora espera impaciente las próximas noticias y pide a los responsables del país que luchen por el sector primario : «Muchas familias viven de esto y nos quieren destrozar. Espero que no se permita».