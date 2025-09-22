Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

N. E.

Ballesta, fusiles o espadas: las armas que ocupan el depósito de la Comandancia de Almería

Hace unos años, estas armas se subastaban y entregaban al mejor postor, pero la legislación ha cambiado esta práctica

Nerea Escámez

Almería

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:20

Ballestas, espadas, fusiles, réplicas del calibre 22 de un AK-47 o M-16, táser o armas de fuego cortas... son algunos de los ejemplos que se encuentran en el único lugar de la provincia donde van a parar todas las armas que no tienen dueño; las de los almerienses con licencias caducadas o retiradas; o las que han sido incautadas por estar envueltas en un proceso penal. El depósito de Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería se controla todo lo que llega procedente de toda la provincia.

Estos almacenes, ordenado por secciones, cuentan con decenas de ellas, de todo tipo, que si no regresan con su dueño tienen como destino final la fundición, ubicada en Alcalá de Guadaira (Sevilla). No puede entrar cualquiera, solo personal autorizado y todo se mantiene bajo llave y con un control exhaustivo.

El capitán del área, Alejandro Gómez, rememora entre estas paredes cuando estas armas se subastaban y entregaban al mejor postor. Sin embargo, hace tres años cambió la legislación y se eliminó esta práctica, al entender que la Guardia Civil no podía implicarse en operaciones con contenido económico. Hace tres años, todo eso se extinguió. Ya no hay lotes, ni exposiciones, ni sobres cerrados con pujas. «La gente esperaba las subastas porque había quienes podían obtener una escopeta por 50 euros, es decir, las compraban por verdaderas gangas», recuerda. «Todo eso ya ha pasado a la historia», resalta.

