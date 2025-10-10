Balcones, ventanas y escaparates con la bandera de España: la alcaldesa de Almería anima a celebrar el Día de la Hispanidad Ha firmado un bando municipal en el que llama a los almerienses a rendir homenaje «al emblema que a todos nos representa» durante la celebración de este 12 de octubre

La ciudad de Almería celebrará este domingo, 12 de octubre, el Día de la Fiesta Nacional, y quiere hacerlo luciendo los colores de la bandera de España en el máximo de emplazamientos posibles, «tal y como marca la tradición». Por este motivo, el Ayuntamiento ha vestido de rojo y amarillo las fachadas de la Casa Consistorial, en la plaza de la Constitución, al objeto de conmemorar esta festividad.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha dictado en este sentido un bando municipal en el que anima a los almerienses a sumarse a la celebración «para conmemorar la unión de los españoles en torno a los símbolos e instituciones de nuestro país, y para poner de manifiesto los estrechos lazos que nos vinculan como nación a una historia, una cultura y una lengua común a todos».

Como cada 12 de octubre, Vázquez ha hecho un llamamiento a la participación «haciendo visible la bandera de España en ventanas, balcones o escaparates, contribuyendo así a rendir homenaje al emblema que a todos nos representa y por el que tantas mujeres y hombres han dado la vida a lo largo de nuestra prolongada historia».

Ha afirmado, finalmente, que «ese gesto acrecentará el respeto por nuestros emblemas nacionales y reforzará las claves que han forjado a España como una nación soberana, democrática, plural e indivisible.»

El área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento se sumará también a esta celebración con la iluminación con los colores rojigualdas de la fuente de la Sirena, junto al Auditorio Municipal Maestro Padilla. Además, va a instalar maceteros pintados con los colores de la insignia nacional en la rotonda de la plaza Manuel Azaña, así como en la del Centro Comercial Torrecárdenas, en la plaza de España y frente a los jardines de la fuente de los 103 municipios.