Balcázar: «Ya cabalga la Virgen del Mar camino de Almería»

Almería Sábado, 18 agosto 2018

El acto del pregón en honor a la Virgen del Mar inició el paso otro año más, a las fiestas de la provincia andaluza. El jueves, día 16 de agosto en el Santuario de la Virgen del Mar tuvo lugar el acontecimiento con el pregonero, Francisco de Paula Balcázar Linares, el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, junto a miembros del Equipo de Gobierno y la corporación municipal, además de otras autoridades y representantes de otras entidades e instituciones.

El pregón de este año se caracterizó por ser más especial. Era muy diferente. Ya que se hizo el número 27 en el orden de los pregones, con lo cual adquirió ya una tradición importante y supone el inicio de las fiestas religiosas. Además, por primera vez, se ha pasado al jueves antes del inicio de la feria, constituyéndose en la antesala de la misma, y esto se ha decidido así porque durante la feria (tradicionalmente se celebraba el primer sábado) se concentran demasiadas actividades que obstaculizaban a veces la asistencia. Este año el honor de ser el 27º pregonero de la Stma. Virgen del Mar recayó en Francisco Balcázar Linares, almeriense de nacimiento, que se licenció en Derecho por la Universidad de Granada y posteriormente, arribó a su plaza de Notario en el año 1971. Trabajo que ejerció durante su vida profesional durante un breve periodo en Madrid y después continuó en la capital almeriense. Actualmente es Presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer A.E.C.C. en Almería junto con el Consejo de Dirección y todos los profesionales de la Casa.

«Ya cabalga la Virgen camino de Almería a lomos del borriquillo, me parece estar viendo recortarse por el camino de El Alquián lo que hasta no hace muchos años era frecuente encontrar por nuestras sendas y veredas, la figura de una mujer velada y oscura, sentada de lado sobre el alzado a parejo del asno, imagen de la que elimino por ser aquel día de esos débiles de diciembre la inevitable sombrilla, que es lo que siempre ha sido el paraguas para los almerienses por defenderlos del sol, que no de la lluvia. Imagino cómo la pequeña comitiva a medida que avanza, va sumando gentes de los cortijos, de las arquerías, de las huertas y reconstruyo en mi mente su entrada en la ciudad ante la expectación del gentío que no hace sino hablar de la aparición y tratar de acercarse a la Virgen», así hablaba Francisco de Paula ante los presentes que habían ido a escuchar el pregón en el Santuario de la Virgen del Mar. Tras el discurso, se cantó la Coral Virgen del Mar.

En los días siguientes al pregón se desarrolla el Septenario, entre los días 18 al 24 de agosto con la particularidad de que va a haber diferentes predicadores durante los distintos días, siendo designados para ello el Deán del Cabildo Catedral; el Vicario Episcopal para la Capital; el Delegado Episcopal para Misiones y el Vicario General; dejando los tres últimos días la predicación al nuevo Prior del Convento de Santo Domingo en Almería: Fray José Barrado Barquilla, de la Orden de Predicadores de los Dominicos, Cacereño de nacimiento, que lleva en el cargo unos meses, sustituyendo al almeriense Fray Antonio Bueno Espinar , recientemente nombrado Prior del convento dominicano de Granada de Santa Cruz la Real.

La víspera de la festividad, el día viernes 24, a las 12 horas comenzará la tradicional Ofrenda de Flores y tendrá lugar dentro del santuario. Por parte de la Hermandad ya se han cursado las invitaciones para participar en la misma a todas las Instituciones, Asociaciones, Colegios Profesionales, Hermandades y Cofradías de la Capital y Entidades de todo tipo que suelen participar, la Hermandad extiende la invitación a centros educativos, grupos y colectivos y también particulares que quieran colaborar en el que supone sin duda el acto más participativo y colorido de todos los cultos.

En el día 25 de agosto, dedicado a la Solemnidad de la Virgen del Mar, tendrá lugar la celebración de una Solemne Eucaristía en honor a la Patrona de la ciudad.

Por último, el 26 de agosto, como es tradicional, sucederá la Solemne Procesión de la Virgen del Mar.