'Bahía de Almería': el nuevo Centro Ambulatorio de Especialidades que abrirá a finales de noviembre Elegido por votación de los profesionales del Hospital Torrecárdenas, el edificio contará con 142 consultas y albergará múltiples especialidades médicas y servicios de hospital de día.

El nuevo Centro Ambulatorio de Especialidades 'Bahía de Almería' del Hospital Universitario Torrecárdenas tiene prevista su apertura a finales de noviembre, iniciando su actividad de manera escalonada una vez concluidas las obras, que comenzaron hace casi tres años.

El nombre del edificio, que corresponde al tipo técnico de «Centro Ambulatorio de Especialidades», fue elegido mediante votación por los profesionales del hospital, cuya participación estuvo abierta hasta el pasado viernes, según informaron fuentes del complejo sanitario. La decisión se comunicó hoy en la Comisión Hospitalaria Ampliada.

El gerente del hospital, Manuel Vida, expuso a los miembros de la comisión los detalles de la puesta en marcha del centro, que marcará un importante avance en la renovación de las instalaciones de Torrecárdenas. La atención a pacientes comenzará, inicialmente, con los servicios de Neumología, y se prevé que pronto se incorporen también los de Rayos y Diagnóstico por Imagen.

La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha supervisado los trabajos de acondicionamiento del inmueble, en los que se han invertido 22,6 millones de euros en la construcción y 2,8 millones en el equipamiento específico y general del edificio de consultas externas. Tras las modificaciones al proyecto original, el nuevo centro, que conecta con el edificio general y el hospital materno-infantil Princesa Leonor, contará con 142 consultas distribuidas en una planta adicional.

El 'Bahía de Almería' albergará numerosas especialidades médicas, entre ellas Neurología, Rehabilitación, Infectología, Digestivo, Traumatología, Oncología, Otorrino, Urología, Cirugía Vascular, Medicina Interna, Reumatología, Hematología, Dermatología, así como pruebas de imagen como Tomografía, Resonancia y Ecografía. Además, dispondrá de un hospital de día médico en la planta baja y un hospital de día oncológico en la primera planta.

Las obras del edificio se iniciaron el 9 de noviembre de 2022, si bien el acto oficial de colocación de la primera piedra tuvo lugar el 3 de abril de 2023, con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. La actuación fue cofinanciada con fondos Next Generation y Feder y, debido a diversas licitaciones previas, su coste final se situó muy por encima del primer contrato adjudicado en 2019, que ascendía a 10,5 millones de euros.

Con la apertura del Centro Ambulatorio de Especialidades 'Bahía de Almería', Torrecárdenas da un paso decisivo hacia la modernización integral de su infraestructura sanitaria, mejorando la accesibilidad y la calidad de la atención para los pacientes de la provincia.