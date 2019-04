Aznar: «La fragmentación es una maldita derrota para el centroderecha»

«Alguno de los candidatos que vi ayer me dura muy poco»

El expresidente Aznar ha valorado hoy a Pablo Casado como «el único» que puede a su juicio «dar la imagen» de presidente del Gobierno «al margen de efectismos y brillanteces retóricas» del resto de participantes en el debate a cuatro organizado y emitido por Radio y Televisión Española (RTVE). «Una cosa me tranquiliza», ha dicho ante militantes y simpatizantes con sorna y cierta retranca: «Tras unos años encuentro que si tengo por delante a alguno de los candidatos que vi ayer, me dura muy poco». Sobre el presidente del Gobierno y candidato socialista Pedro Sánchez, Aznar dijo que se pudo observar que «una cosa es plagiar una tesis y otra ser presidente». «No es que Sánchez sea nadie, porque ser un don nadie es ser alguien. Es que es la nada que tiene un guión», arremetió antes de llegar a calificarlo de «robot malo». Por su parte, y en alusión a Pablo Iglesias -al que no mencionó- dijo que «hizo propuestas» que pasan por «cogerte el dinero y llevárselo». «No caben más disparates», agregó. Y del tercero en liza, Albert Ribera, aseveró que, «desde el respeto», es un candidato «que defiende un día una cosa y otro día otra». «El único que puede dar imagen de presidente, que puede serlo, al margen de efectismos y brillanteces retóricas, se llama Pablo Casado», insistió.