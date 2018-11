El Ayuntamiento obliga a EGO a techar la piscina, como comprometió por contrato El complejo deportivo EGO Sport Center, en Almería capital. / IDEAL La junta de gobierno local da 'carpetazo' al recurso presentado por la UTE en 2015 en el que pedía incluso el rescate de la concesión si se le forzaba a hacer la obra SERGIO G. HUESO ALMERÍA Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:48

La concesionaria que gestiona el centro deportivo municipal 'Ismael Moratón' de las Almadrabillas, más conocido por todos como Ego Sport Center, tendrá que techar la piscina olímpica. Y deberá hacerlo ya obligado por el Ayuntamiento de Almería, administración que aprobó ayer a través de la junta de gobierno local dar 'carpetazo' al recurso presentado hace tres años por una mercantil que llegó incluso a amenazar con pedir el rescate si, entre otras cosas, se le obligaba a ejecutar esta obra.

Fue el concejal de Deportes, Juan José Segura, quien confirmó a este periódico el dictamen municipal, que aboca a la empresa a la vía de los tribunales en el caso de que esté dispuesto a seguir litigando por un asunto que colea desde hace años. A pesar de que la UTE 'CDS Almadrabillas' presentó como mejora en el contrato construir una cubierta para la piscina de 50 metros que hay en el complejo, cuyo coste se estima en una cantidad aproximada al millón de euros, la propia mercantil elevaría después un recurso ante el Consistorio con el objetivo de que le eximiera de la ejecución de esta obra, pues decía haber gastado ya demasiado.

El pretexto de la empresa es que ha afrontado más costes en inversiones para equipamientos de los que en un primer momento había acordado con la Administración. Alrededor de unos 200.000 euros extra por los cuales habría siempre cuestionado la viabilidad del proyecto en el caso de verse obligada a techar la piscina. No obstante, en el recurso ya por fin resuelto presentado en 2015 la mercantil llegaba hasta el extremo de pedir el rescate de la concesión, por la que se le otorgaba un derecho de explotación de estas instalaciones por un periodo de 45 años.

El concejal de Deportes explicó que la decisión de desestimar el recurso de la concesionaria viene avalada por informes técnicos y jurídicos, quienes no ven justificación alguna para que la UTE no asuma sus compromisos. Segura justificó el tiempo que se ha cobrado la tramitación de todo el expediente en cuestiones tales como los tiempos lentos de la Administración, el cambio de titular al frente del área delegada o a la necesidad de asegurar la decisión de cara a que pueda derivar en un futuro litigio judicial.

Cubierta retráctil

«Cuando llegué en el año 2016 a la Concejalía y me encontré este asunto a medias lo primero que hice fue ordenar a los técnicos que tasaran todas las inversiones realizadas por la UTE para ver si había lugar a atender a su petición», indicó Segura, consciente de que el proceso ha sido arduo. Sobre todo en lo referente a la revisión de todos estos gastos extras que según la empresa habría realizado fuera de los términos del contrato. Tras auditorías externas, oficios o la visita de los técnicos al propio centro, la resolución auspiciada por el Patronato Municipal de Deportes es clara: 'CDS Almadrabillas' tiene que techar la piscina. «Es algo a lo que se comprometió y que debe hacer en función a lo que dictan las cláusulas contractuales», señaló Segura, quien arguye que los técnicos no ven como eximente a la hora de hacer la obra el hecho de que se hayan realizado otras inversiones. Lo que no tendría relación alguna con una futura revisión del canon si esta está debidamente justificada.

Sea como fuere, una vez aprobada ayer la resolución, el Ayuntamiento dará traslado de la misma a una empresa sobre la que seguirá cerniéndose la obligatoriedad de construir esta cubierta retráctil que permitiría en invierno el uso climatizado de la piscina olímpica. «No es que en Almería sea una prioridad que se teche este equipamiento, pero es que se comprometieron a hacerlo», subrayó Segura, quien no da plazos para ello además de entender que la mercantil mire por sus intereses igual que lo hace el Consistorio. El edil aclaró que aparte de este asunto, con la concesionaria no hay ningún problema, pues «está cumpliendo con todo lo acordado, estando al día de todas sus facturas... etc.», destacó.

Por parte de la empresa que gestiona el complejo EGO Sport Center no se quiso hacer ayer ninguna declaración. Y se emplazó a IDEAL a conocer mejor los detalles de una resolución que esperaban desde hace años para manifestarse al respecto.