Fachada del Palacio Góngora R.I.

El Ayuntamiento licita la redacción del proyecto de las obras de la fachada del Palacio Góngora

El contrato adquirido incluye el levantamiento de la planimetría interior del edificio al objeto de definir posibles usos

R.I.

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:04

Comenta

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado la licitación del contrato para la redacción del proyecto de ejecución y dirección de ... obra de consolidación de la fachada del Palacio Góngora, inmueble adquirido por el Ayuntamiento el pasado mes de diciembre mediante compra forzosa tras el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas por parte de los propietarios de la vivienda.

