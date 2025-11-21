El Ayuntamiento licita la redacción del proyecto de las obras de la fachada del Palacio Góngora

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado la licitación del contrato para la redacción del proyecto de ejecución y dirección de ... obra de consolidación de la fachada del Palacio Góngora, inmueble adquirido por el Ayuntamiento el pasado mes de diciembre mediante compra forzosa tras el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas por parte de los propietarios de la vivienda.

El contrato, publicado en el perfil del contratante, permanecerá abierto a la presentación de ofertas hasta el próximo 9 de diciembre. Cuenta con un presupuesto base de licitación de 25.673,33 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Como primer paso tras su adquisición, el Ayuntamiento procederá a la consolidación de la fachada, que alberga un escudo heráldico declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con objeto de preservar su integridad, estabilidad, seguridad y ornato exterior.

El inmueble , de gran valor histórico y arquitectónico, se encontraba en situación de venta forzosa tras dos procedimientos de enajenación declarados desiertos, a pesar del interés mostrado por particulares. Actualmente, está sin uso y tapiado en el contrato, ahora a licitación en el que se ha incluido la realización de un levantamiento de planimetría interior que permitirá tanto el análisis de los espacios interiores en su estado actual como ser la base para la redacción de los futuros proyectos de ejecución destinados a dotar al edificio de su uso futuro.

El Palacio Góngora, situado en la Calle Hernán Cortés número 20, fue construido en 1920. Con una superficie catastral construida de 920 metros cuadrados sobre un solar de 454 metros cuadrados, representa un bien de gran valor histórico y arquitectónico para la ciudad.

La adquisición del inmueble, por importe de 346.726 euros, se enmarca en una estrategia integral de regeneración social y cultural del Casco Antiguo, con la previsión de destinarlo a usos culturales, sociales o administrativos que lo integren plenamente en la vida ciudadana. La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha subrayado que esta actuación forma parte de la estrategia municipal de conservación del patrimonio urbano. «La rehabilitación del Palacio Góngora es un compromiso con nuestra historia y con el futuro del Casco Antiguo», ha sentenciado.