El Ayuntamiento invierte 285.000 euros en dos áreas infantiles inclusivas y sostenibles en El Puche y en Las Almadrabillas, según ha trasladado esta mañana Juanjo Segura.

Andrés Maldonado Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:12 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, el proyecto de ejecución de dos parques infantiles, con una inversión total de 285.379,29 euros y un plazo de ejecución de seis meses, una vez sean adjudicadas las obras. Estas actuaciones contemplan, por un lado, la construcción de un nuevo parque infantil en el barrio de El Puche y, por otro, la remodelación integral del área de juegos en el Parque de Los Periodistas, situado entre la Avenida Cabo de Gata y el Paseo Marítimo, en Las Almadrabillas.

Ambos proyectos se enmarcan en el plan municipal que destinará este año 600.000 euros a la mejora de áreas infantiles, de calistenia y zonas biosaludables en la ciudad, cumpliendo así el compromiso adquirido por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, de ofrecer a la ciudadanía espacios públicos seguros, inclusivos, sostenibles y de calidad.

El concejal delegado del Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, quien ha presentado hoy ambos proyectos, ha destacado que «estas actuaciones son una muestra del esfuerzo que el Ayuntamiento está realizando por modernizar y ampliar las zonas de juego de la ciudad, adaptándolas a criterios de accesibilidad, inclusividad y sostenibilidad, con el objetivo de que todos los niños y niñas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de ellas en igualdad de condiciones».

Nuevo parque infantil en El Puche

El nuevo parque se levantará en una parcela pública ubicada entre la avenida del Mare Nostrum y la calle Marie Curie, concretamente en su zona oeste junto a la Avenida de la Tolerancia, con una superficie de 652 metros cuadrados de un total de 1.800 metros cuadrados.

La actuación en este caso contempla la instalación de juegos fabricados en plástico reciclado 100%, procedente de envases recuperados de la fracción amarilla de la recogida selectiva. Este material, además de sostenible, no requiere mantenimiento y es resistente a la intemperie. Además, se contempla la ejecución de la obra civil: limpieza y desbroce de parcela, excavación y nivelación, extensión de zahorra y capa de hormigón con acabado impreso, y pavimento de caucho reciclado continuo en las zonas de juego.

Parque de El Puche, junto a la Parroquia. R. I.

El contrato prevé la dotación de elementos lúdicos como dos estructuras multijuegos (con rocódromo, redes de trepa, tobogán tubular de 1,6 metros, pasarelas y rampas de acceso), un balancín y un columpio así como la instalación de un vallado perimetral con dos accesos principales, bancos y papeleras de polímero reciclado así como la certificación final de seguridad por parte de una empresa homologada.

Remodelación del Parque de Los Periodistas

En el caso de la remodelación que se acometerá en el Parque de Los Periodistas, el proyecto contempla la transformación de la actual zona de juegos, de unos 400 metros cuadrados, en un espacio infantil totalmente inclusivo con pavimentos accesibles y nuevos equipamientos adaptados. La intervención municipal en esta zona será completada, además, con la ejecución de un nuevo skatepark, como así se dio cuenta el pasado mes de mayo. En este caso, la actuación sobre el área infantil incluye el desmontaje de los juegos existentes y su traslado a las instalaciones municipales de conservación, con el fin de reubicarlos en otros parques de la ciudad, la ejecución de una nueva solera de hormigón armado y la colocación de pavimento de caucho continuo con señalización podotáctil, que facilitará la orientación y la seguridad de personas con discapacidad visual y la instalación de un conjunto de juegos inclusivos como el Fun Point (con juegos musicales, paneles de dibujo, paneles dicroicos, hamaca y escaladores), carruseles, cama elástica, columpios adaptados, paneles didácticos y un tambor giratorio. En total serán ocho elementos diferentes los que se ubiquen en este espacio con pacaidad para más de sesenta personas y para niños de todas las edades.

Parque de los Periodistas. A. I.

De otra parte, se prevé la incorporación de mobiliario urbano singular (Loop Cone, asientos HopOp y Lava), que combina descanso y actividad lúdica, fomentando la socialización y el encuentro, así como la instalación de cartelería identificativa del parque y la certificación de seguridad correspondiente

Compromiso con la inclusión, la accesibilidad y la sostenibilidad

«Con proyectos como estos seguimos avanzando en la construcción de una ciudad más amable, sostenible e inclusiva, en la que las familias puedan disfrutar de espacios de calidad, seguros y adaptados a las necesidades actuales», ha subrayado Segura, recordando que actuaciones como estas ponen de manifiesto el compromiso municipal con la mejora de los espacios públicos, apostando por entornos de juego «seguros, saludables y respetuosos con el medio ambiente, que respeten los criterios de accesibilidad universal, incorporen materiales sostenibles y reciclados y favorezcan la inclusión de todos los niños y niñas, independientemente de sus capacidades».

Segura además ha enumerado las proximas actuaciones que se acometerán por parte del Área, entre ellas la ejecución de las obras de reforma y mejora de las áreas infantiles en los parques Elena Pezzi, calle Bédar con calle Oria, Plaza Víctor Hugo y calle Felipe II, así como la reposición de vallado (140 metros) en aquellas áreas en las que se ha detectado y supervisado su necesidad.

El Ayuntamiento reafirma así su voluntad de seguir modernizando los espacios públicos de Almería, consolidando una red de áreas infantiles de referencia, diseñadas bajo los más altos estándares de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad.