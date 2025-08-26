Ayuntamiento y feriantes llegan a un acuerdo tras el precinto temporal de atracciones por exceso de ruido «Lo lamento por todos los almerienses que se acercaron y se encontraron con esa situación», se ha disculpado la alcaldesa de Almería

El Ayuntamiento de Almería y la representación de los feriantes que se instalan en el recinto de la Vega de Acá han alcanzado un acuerdo para continuar con su actividad hasta el final de la feria tras el precinto temporal de los equipos de música de unas «tres o cuatro atracciones» por parte de la Policía Local al detectarse un «exceso de ruido», lo que llevó a la paralización de casi todo el sector durante apenas una hora en la noche del lunes.

«Lo lamento por todos los almerienses que se acercaron y se encontraron con esa situación», se ha disculpado al respecto la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), quien a preguntas de los medios durante la inauguración de 'Alfaralmería' ha detallado que, a lo largo de esta mañana, se ha adoptado un consenso para el cumplimiento de los niveles acústicos que fueron pactados antes de que comenzaran las celebraciones.

Según han recordado desde el Consistorio, durante la presente feria se ha previsto un horario de 19 a 20 horas sin música y con luces fijas para personas con hipersensibilidad; un horario que durante el lunes, martes y miércoles de feria se extiende hasta las 22 horas, si bien, este aspecto no habría sido respetado por «un mínimo de feriantes» con el que hubo «una falta de entendimiento», según la primera edil.

«Hemos aclarado todos los términos, que parece que ayer no llegaron a un entendimiento bueno, y -la feria- va a seguir con normalidad», ha manifestado Vázquez ante la decisión adoptada para que sean los técnicos municipales o la Policía Local quienes efectúen las mediciones de ruido y, en caso de detectarse anomalías, se incoe un expediente sancionador más allá de si la atracción dispone o no de limitador de sonido.

En este sentido, desde el Ayuntamiento han apuntado que se decidió levantar los precintos temporales interpuestos inicialmente ante la detección de ruidos por encima del límite establecido; un aspecto que choca con la versión de los feriantes, quienes aseguran que el Consistorio precintó las atracciones al exigirles cumplir con una normativa que les obligaría a tener limitadores de sonido, según han trasladado en varios medios locales.

«Agradezco a todos los feriantes que sí han tenido en cuenta las horas sin ruido y que han aceptado esos límites de decibelios que todo el mundo cumplió bien, excepto alguno que tenía alguna disconformidad», ha apuntado la alcaldesa, quien confía en que la feria discurra con normalidad a partir de esta noche.

«Muy buena participación»

Vázquez ha valorado, transcurrida ya casi la mitad de la semana grande de Almería, la «muy buena participación» que se ha dado en las actividades de la feria que, según ha incidido, siempre aumenta sus niveles de público en la recta final.

Así, ha destacado algunas de las celebraciones como el Cooltural Fest, que ha congregado durante sus cuatro días de actuaciones en distintos escenarios de la ciudad a unas 70.000 personas. «Esto también le da color a nuestra feria», ha valorado.

«Esperamos que siga llegando gente no solo de la provincia, sino del resto de España», ha dicho la primera edil, quien ha asegurado que «esas horas sin ruido, que cada año son más» en el recinto feria han permitido que cada jornada sea considerada como «el Día del Niño», que se celebra oficialmente el miércoles con reducción de precios en las atracciones.