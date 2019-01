El Ayuntamiento estima que las ventas en el centro en diciembre aumentaron un 13%

El Ayuntamiento de Almería trabaja de la mano de las asociaciones de comerciantes en la dinamización de los comercios especializados y de proximidad del centro y los barrios de la ciudad, y los resultados empiezan a verse, según aseguran. La asociación de comerciantes del Centro de la Ciudad, Almería Centro, ha informado al área de Promoción de la Ciudad y Comercio que las ventas en diciembre del comercio en el centro han crecido un 13% respecto a 2018. Un dato positivo y que, a juicio de la edil Carolina Lafita, «demuestra que las campañas que hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento están dando resultados positivos». Según explica, ella cree firmemente en el comercio especializado y de proximidad, el que pone en valor la «costumbre arraigada en Almería de pasear por el centro o por tu barrio, mirando los cuidados escaparates, entrar a las tiendas, dejarte asesorar por el profesional del comercio a la hora de comprar, y terminar tomando un café o de tapeo con la familia o amigos», señala.

Durante la Navidad, desde el área de Comercio se han puesto en marcha 35 actividades de dinamización comercial, todas ellas atractivas y con una respuesta masiva por parte de los almerienses y turistas, como 'Navidad de Cuento', que ambientó la calle Reyes Católicos como el cuento de Charles Dickens, con actores profesionales, música clásica, villancicos, etc.; los showcooking en el Mercado Central con prestigiosos chefs; los conciertos de gospel, talleres, magia, etc.; la presencia de Papá Noel y Pajes Reales en los barrios de La Cañada, El Alquián, Nueva Andalucía y el centro, que han creado la ilusión entre los niños, etc.

Además de la generación de experiencias, el Ayuntamiento de Almería recuerda que está desarrollando campañas de marketing en redes sociales para apoyar al comercio de proximidad, cuya monitorización refleja el espectacular alcance de las mismas. Es el caso de la campaña 'De tiendas, de bares, de paseo', y que, aún sin haber terminado, «los datos de la campaña ya reflejan que hemos alcanzado a más de 110.000 personas, más de 240.000 impresiones y más de 60.000 interacciones», explica Carolina Lafita.