El Ayuntamiento, dispuesto a multar con 80.000 euros a la concesionaria de las áreas infantiles Una de las áreas infantiles de la ciudad de Almería, ubicada en el parque de la Estación. / S. G. H. Tras poco más de un año a cargo del servicio, Onet Seralia SA se enfrenta a una sanción del 10% del canon por incumplir de forma «muy grave» las condiciones pactadas SERGIO GONZÁLEZ HUESO Martes, 10 julio 2018, 11:47

El Ayuntamiento de Almería, a través de la junta de gobierno local, ha dado luz verde al inicio del expediente de imposición de penalidad contractual a la empresa adjudicataria del servicio de conservación de áreas infantiles y biosaludables de Almería tras haber incumplido de forma «muy grave» el pliego de condiciones del contrato.

En una resolución aprobada de urgencia el pasado jueves por parte de los concejales del actual equipo de gobierno, los técnicos del área de Fomento constatan que la mercantil Onet Seralia SA ha incurrido hasta en 14 incumplimientos en el poco más del año que lleva al frente del servicio. Fue en marzo de 2017 cuando la empresa se hace con un contrato cuya duración era de cuatro años y que consistía en mantener las 170 áreas de juegos infantiles y las 13 zonas biosaludables existentes en el municipio, así como también la reparación de las mismas, entre otras cuestiones. Por realizar estos servicios la adjudicataria está percibiendo hoy la cantidad anual de 806.576,03 euros en concepto de canon fijo.

Los problemas para la empresa empezaron pocos meses después de que se traspasase la responsabilidad del mantenimiento de estas infraestructuras a la Delegación de Fomento. Tras el nombramiento de un encargado y en vista de que informes ponían en evidencia algunas «deficiencias» detectadas en la prestación del servicio, a Onet Seralia SA se le hace una serie de requerimientos al objeto de saber si se está o no respetando lo pactado.

Remiten a la empresa por tanto, el pasado 19 de enero, una lista de peticiones encaminadas, sobre todo, a obtener la documentación que acredite, entre otras cosas, que se están realizando las tareas de mantenimiento comprometidas, si las mejoras que presentaron se han realizado o, sin ir más lejos, datos de la plantilla para saber si se está empleando a los trabajadores que obliga el contrato. En total se le solicita la aportación de hasta 16 tipos de documentos, un oficio que tiene finalmente respuesta el pasado 6 de marzo. Tras visar toda la información elaborada por la empresa, el técnico responsable del área emite un informe en cuyas conclusiones se acaba basando la apertura del expediente de imposición de penalidad al identificar «diversas acciones que pudieren constituir cumplimiento defectuoso del contrato», además de una «demora» en la realización de «prestaciones contractuales».

En el cuerpo expositivo de su análisis justifica tales sentencias en una serie de justificaciones basadas en la documentación que recibe de una empresa que evidencia en su respuesta muchas lagunas en el servicio. Así se refleja en una descripción de quebrantamientos contractuales que los divide en dos tipos: por omisión y por demora. En el primer grupo aparecen hasta diez encomiendas del contrato que no se realizan. Ejemplos citados son: no haber ejecutado todas las mejoras comprometidas en el plazo dado de dos meses, la omisión de mantener las superficies de amortiguación de las zonas de juego, no haber pintado estas en su totalidad o hasta incluso una «omisión de medios humanos» consistente en «no contar con cinco trabajadores a tiempo completo» como están obligados por contrato [según los documentos remitidos por la empresa hasta dos trabajadores tienen contrato parcial]. Estas son consideradas faltas «muy graves», como también las deficiencias en la reparación que se detectan. A las mismas se suman otras faltas «graves» y «leves», como la no aportación de planos, de un plan de trabajo o de documentos que acrediten la formación en la materia de los trabajadores.

Asimismo, se mencionan hasta cuatro demoras importantes en servicios de obligado cumplimiento. Entre ellos, la puesta en marcha de una aplicación móvil o elaborar un plan de accesibilidad, que se presentan con retrasos superiores a los 300 días.

Por todo esto el técnico pone de manifiesto una «notoria falta de mantenimiento, una prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la continuidad del servicio prestado», calificando de «muy grave» la vulneración de la mercantil. Y propone una sanción del 10% del canon, o lo que es lo mismo, de 80.657 euros. Onet Seralia SA tiene ahora diez días para alegar.