El Ayuntamiento apuesta por la construcción de un nuevo centro educativo en la Vega de Acá ante las limitaciones del CEIP San Valentín Sacra Sánchez acusa al PSOE de «desinformar» y reivindica la inversión «del Gobierno de Juanma Moreno frente a décadas de abandono socialista»

A. M. Almería Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:13 Comenta Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha rechazado por mayoría la moción presentada por el PSOE en la que se solicitaba la demolición y reconstrucción del CEIP San Valentín. La portavoz popular, Sacra Sánchez, ha reprochado a los socialistas que «una vez más presentan una moción sin haber hecho el trabajo previo de informarse con rigor», subrayando que la gestión educativa actual «nada tiene que ver con los casi 40 años de abandono que los gobiernos socialistas dejaron en Andalucía».

Sánchez ha recordado que «es el Gobierno de Juanma Moreno el que está invirtiendo de verdad en educación, sanidad y políticas sociales, donde antes no se hacía», y ha calificado de «falsas» las afirmaciones del PSOE sobre el aumento de ratios y la falta de plazas escolares en la ciudad.

«La realidad es que la ratio de alumnado en Infantil ha bajado en los últimos cursos, pasando de 22,2 a 21,4, y el 98% de las familias obtiene plaza en alguno de los centros solicitados», ha precisado la portavoz.

Respecto a la situación del CEIP San Valentín, Sacra Sánchez ha explicado que las deficiencias estructurales por aluminosis fueron detectadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento en 2021, y que desde entonces la Junta de Andalucía ha garantizado el transporte escolar gratuito para los alumnos trasladados a los centros Juan Ramón Jiménez y Los Millares, además de ofrecer alternativas en otros colegios de la zona.

«No todos los alumnos del CEIP San Valentín están en los mismos centros ni existe ningún colapso, las ratios están dentro de la normalidad», ha recalcado. Respecto de la moción ha insistido en que «no se puede proceder a la demolición del edificio principal hasta que el nuevo centro esté construido. Después, la Junta desafectará el actual solar y el Ayuntamiento decidirá su uso futuro, que no tiene por qué ser educativo», ha detallado.

La edil popular ha aclarado también que la parcela del actual San Valentín «no cumple con los requisitos normativos para un nuevo centro tipo C1», motivo por el que se ha proyectado la construcción de un nuevo colegio en la Vega de Acá, tal y como anunció la Delegación Territorial de Educación.

En este sentido, Sánchez ha recordado que «el Ayuntamiento ha dado los pasos a los que nos comprometimos en su día con los vecinos para la contratación de la redacción del proyecto de lo que será ese nuevo centro. Este Equipo de Gobierno escucha, en sus visitas a los barrios, a directores de colegios, AMPAs, recoge las necesidades que se plantean y, al frente del Ayuntamiento, colaboramos con el resto de administraciones, en este caso en materia educativa, haciendo un gran esfuerzo también por mejorar la calidad de los centros educativos», ha recalcado.

Sánchez ha recordado que, tras décadas de abandono, «ha sido con el Gobierno de Juanma Moreno cuando se ha empezado a revertir el déficit histórico en infraestructuras educativas en Almería», con seis planes aprobados y la construcción de 12 nuevos centros, cinco de ellos en la capital.

«El Psoe no está legitimado para hablar de educación pública. Nosotros estamos gestionando con responsabilidad, planificando y dando soluciones reales», ha concluido la portavoz popular.