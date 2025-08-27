El recibo de la basura subirá en Almería entre 15 y 67 euros, según la zona La medida acordada en pleno ha contado únicamente con los votos favorables del equipo de gobierno del Partido Popular frente a la oposición del resto de grupos municipales

El pleno celebrado este miércoles, en sesión extraordinaria, en el Ayuntamiento de Almería ha aprobado las nuevas tasas por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos, así como por el uso de la planta de tratamiento y vertedero municipal correspondientes a los artículos 48 y 49, respectivamente, de sendas ordenanzas fiscales reguladoras.

La medida implicará una subida en el recibo de la basura de entre 15 y 67 euros, según zona, hasta alcanzar los 132,15 euros de una tarifa que podrá verse aliviada a través de bonificaciones sociales para familias vulnerables y otras ambientales «para quienes reciclen más y mejor».

El acuerdo, de carácter definitivo, se ha llevado a cabo una vez resueltas las alegaciones presentadas, si bien, ha contado únicamente con los votos favorables del equipo de gobierno del Partido Popular frente a la oposición del resto de grupos municipales con representación en la Corporación local.

La aplicación a partir de ahora de ambas ordenanzas, como así ha explicado en el transcurso de la sesión plenaria el concejal responsable del área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, «es consecuencia de la aplicación, obligatoria a partir del 10 de abril para todos los municipios de más de 5.000 habitantes, de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, lo que se viene conociendo como el 'tasazo' de la basura de Pedro Sánchez», ha especificado el Consistorio en una nota.

Una «imposición» del Gobierno que «obliga» a los ayuntamientos a repercutir el coste íntegro del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos a los ciudadanos que, en el caso de Almería, el Ayuntamiento va a «contrarrestar», con rebajas fiscales efectivas en 2026 que serán aplicables a los impuestos de vehículos (IVTM) y al IBI, junto a bonificaciones en aquellos pagos domiciliados del impuesto de circulación y la tasa de basura, tal y como anunció el pasado mes de abril la alcadesa, María del Mar Vázquez.

«Estamos de acuerdo en que hay que adoptar medidas para garantizar una gestión más eficaz de los residuos, incluso que pague más quien más basura genera y no recicle, pero para alcanzar los objetivos de reciclaje y eliminación en vertedero existen otros instrumentos que no se han tenido en cuenta», ha insistido Urdiales en el desarrollo del pleno municipal, al tiempo que ha abogado por «seguir empujando iniciativas que verdaderamente ayuden a avanzar hacia una economía circular», mientras ha lamentado «una vez más la política de un Gobierno que sigue cargando la presión fiscal a los ciudadanos».

Han señalado, no en vano, desde el Consistorio que, «desde la llegada de Sánchez, ha habido casi un centenar de subidas de impuestos que han aumentado la carga tributaria de las familias en más de 27.000 millones de euros».

«El problema está en cómo ha impuesto el Gobierno de Sánchez, con la señora Montero a su lado, este 'tasazo' que golpea directamente a las familias y a los ayuntamientos. No han previsto ni asistencia técnica, ni fondos de compensación, ni planes de formación. Solo impuestos. Han descargado en los ciudadanos y en los gobiernos locales toda la carga económica, mientras ellos siguen engordando la recaudación», ha censurado Urdiales.

Considera, además, el edil «inevitable» la comparación. «En municipios gobernados por el PSOE, los vecinos pagan 140 o 150 euros al año por la tasa de basuras. En Almería, gracias al rigor de nuestros técnicos y al compromiso político de este Ayuntamiento, la tasa se situará en 132 euros para el 99% de las viviendas. Y además, con bonificaciones sociales y ambientales. Eso es gobernar con responsabilidad», ha recalcado.

Tarifa única para las viviendas

El nuevo texto de la ordenanza ahora aprobada recoge, de acuerdo con el escenario «elemental» establecido por el Ministerio de Hacienda y adoptado por el Ayuntamiento como régimen transitorio, una tarifa única para las viviendas que distingue el método de recogida adoptado, entre el tradicional y la recogida neumática.

En cuanto a los inmuebles donde se realice cualquier tipo de actividades, se distinguen cuatro modelos de cuota que se establece en función tanto del grado de generación de residuos como por su naturaleza.

La norma recoge, igualmente, bonificaciones aplicables a la cuota íntegra del tributo, así como las condiciones comunes para su obtención, atendiendo en este aspecto algunas de las alegaciones presentadas en el procedimiento de exposición pública. Así, se mantiene la bonificación por familia numerosa (50%) y se incluyen nuevas bonificaciones y reducciones en la cuota por motivos sociales y/o medioambientales: uso de los puntos limpios fijos (10%); el compostaje individual con destino uso doméstico (5%); el reciclaje de vidrio en hostelería (10%), que estima la alegación presentada por Ashal; la colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro para supermercados, tiendas de alimentación y actividades de restauración (30%), también estimando alegaciones en este sentido, así como aquellos ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social (95%).

Planta de tratamiento y vertedero

La aprobación y aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados obliga también a regular la gestión en la planta de tratamiento y vertedero municipal de residuos depositados por los sujetos pasivos distintos a los concesionarios de servicios municipales.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética ha vuelto a defender la política municipal en materia de gestión y reciclaje de los residuos, «apoyada en la cada vez mayor concienciación ciudadana en el reciclaje y la separación de residuos en origen»; y ha recordado el inicio de los trabajos de construcción «de la nueva, moderna y eficaz planta de reciclaje -con una inversión de más de 20 millones de euros sin coste para los almerienses-, con la que se logrará garantizar un coste de tratamiento de residuos menor que otras instalaciones de similares características, que entrará en funcionamiento en 2026, contribuyendo a la mejora en la recuperación de residuos, incrementar la capacidad de tratamiento, ampliar la vida útil del depósito controlado, además de liberar presupuesto de inversiones municipales».

Ha sumado a esta ordenanza, asimismo, el nuevo contrato de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, con un presupuesto base de 161 millones para once años, «un contrato que supone modernizar la gestión de residuos y avanzar hacia un modelo más sostenible», con mejoras entre las que destaca la renovación completa de la flota de vehículos, la renovación total de los contenedores (más de 1.400 nuevos de envases y papel/cartón), la creación de islas completas en todos los barrios y la implantación de islas emergentes, en el Casco Histórico y el Paseo.

Herrera (PSOE): «Gran parte de Almería va a tener que pagar más del doble por la basura»

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha calificado de «injusta y desproporcionada» la subida de la basura aprobada en pleno por el equipo de gobierno y ha considerado que es «su único fin» recaudar «a costa del bolsillo de los almerienses».

La subida de la basura es, según ha explicado, consecuencia directa «de los más de 20 años de mala gestión de los residuos». «El PP no ha hecho la tarea en materia de reciclaje durante todos los años que lleva gobernando la ciudad y, ahora, Europa penaliza y los almerienses tienen que pagar su tremenda irresponsabilidad y dejadez en la gestión de la basura», ha recalcado la socialista, que ha considerado que el aumento de la tasa es «injusto porque gran parte de Almería va a tener que pagar más del doble por la basura».

En concreto, ha detallado que los vecinos que viven en las calles categoría 3 y 4 van a pasar de pagar 64,77 euros a pagar 132,15 euros de cuota fija, pese a que se encuentran en los barrios más desfavorecidos de la ciudad, por lo que, según la portavoz socialista, «los más débiles van a tener que cargar con el despilfarro de este Ayuntamiento».

«Es injusto que un vecino de la Fuentecica pague lo mismo que uno del Paseo, cuando en los barrios más desfavorecidos los contenedores están reventados y llenos de suciedad», ha subrayado.

Para Herrera, esta medida «no tiene el más mínimo interés en conseguir una ciudad más limpia y más verde» y su único objetivo es «meter la mano en el bolsillo de las familias, sin tener en cuenta su nivel de ingresos».

Sablazos varios

La edil socialista ha criticado duramente lo que considera un «año negro» para los bolsillos de las familias, con «el sablazo del IBI, el tarifazo del agua, la subida del precio del uso de las instalaciones deportivas, de los cementerios y, ahora, la basura».

La concejala del PSOE Carmen Aguilar ha afeado también, por su parte, al equipo de gobierno que se gaste 230.000 euros en una máquina de limpieza especial para el pavimento del Paseo de Almería, cuando la maquinaria para limpiar los barrios «se cae a cachos y lo tienen que sufrir los trabajadores de la limpieza».

Aguilar ha lamentado que «la falta de planificación del equipo de gobierno la tengan que pagar siempre los almerienses», ya que, a su juicio, «la máquina para limpiar el Paseo debería estar incluida en el nuevo contrato de la limpieza que se está tramitando».