El Ayuntamiento de Almería licita la redacción del Avance del nuevo PGOM, la hoja de ruta para el futuro de la ciudad Destina más de 625.000 euros a la redacción del documento, una herramienta clave para atraer inversión y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico

El Ayuntamiento de Almería ha dado este jueves un paso decisivo para el futuro urbanístico de la capital al aprobar la licitación del contrato para la redacción del Avance del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Este documento estratégico marcará el crecimiento de la ciudad en las próximas décadas y será clave para atraer inversión, generar oportunidades de desarrollo y dar respuesta a retos históricos.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha sido la encargada de anunciar la decisión, adoptada en la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, y ha puesto en valor la importancia del proyecto. «El nuevo PGOM es una ventana de oportunidad para Almería. Nos permitirá repensar nuestro territorio en clave de sostenibilidad, accesibilidad e innovación, atendiendo a necesidades tan importantes como la vivienda, la movilidad, la eficiencia energética, la protección del medio ambiente y el impulso a sectores estratégicos como el turismo, la agricultura o la industria», ha declarado.

El actual plan urbanístico de la ciudad fue aprobado en 1998. Desde entonces han pasado 27 años y el documento ha tenido que ser adaptado en 55 ocasiones a las distintas modificaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Para Vázquez, ese marco «ha sido una herramienta útil y flexible», pero el tiempo ha demostrado que se ha quedado corto para una Almería que se enfrenta a desafíos de mayor escala.

«Transcurrido este tiempo, la Almería de hoy y la que viene necesitan un nuevo marco jurídico y técnico para responder a los grandes retos de futuro», ha explicado la regidora. Entre ellos, ha destacado la llegada de la Alta Velocidad, la integración ferroviaria en el Corredor Mediterráneo, la creación de suelos logísticos e industriales que permitan atraer inversión y empleo, y la adaptación a los nuevos criterios de sostenibilidad, accesibilidad e innovación que marcan la agenda urbana del siglo XXI.

Inversión superior a 625.000 euros

La licitación del contrato cuenta con una dotación presupuestaria de 625.292,91 euros y contempla la redacción de tres piezas fundamentales: el Documento Inicial Estratégico (Documento Ambiental Estratégico – DAE), un diagnóstico previo y un plan de participación ciudadana y consulta pública.

La alcaldesa ha recalcado que se trata de un proceso «riguroso, transparente y abierto», que implicará la colaboración de un equipo multidisciplinar y la participación de todos los sectores de la ciudad: vecinos, asociaciones, colegios profesionales, entidades sociales y agentes económicos. «No es solo un documento técnico, es un proyecto compartido. Queremos que la voz de la ciudad se escuche, porque se trata de diseñar la Almería del mañana: más habitable, inclusiva, próspera y sostenible», ha asegurado.

La regidora ha insistido en que el nuevo PGOM será la herramienta que permita a Almería posicionarse de cara a los grandes cambios que se avecinan. «Este plan no es un fin en sí mismo, es el medio para ordenar y planificar la ciudad que queremos dejar a las próximas generaciones», ha señalado.

En este sentido, ha recordado que el programa de gobierno con el que concurrió a las elecciones incluía el compromiso de impulsar un nuevo planeamiento urbanístico, un compromiso que ahora empieza a tomar forma. «Tal como nos comprometimos en el programa que mayoritariamente votaron los almerienses, vamos a dotar a la ciudad de un nuevo Plan que siente las bases de un modelo de crecimiento económico sostenible, cohesión social y respeto al medio ambiente», ha concluido.