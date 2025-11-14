Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del Parque del Andarax. R. I.

El Ayuntamiento de Almería impulsa un plan director del arbolado urbano de la capital

Será una hoja de ruta para gestionar, proteger y planificar los ejemplares de la ciudad frente a los retos ambientales presentes y futuros

R. I.

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:33

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en junta de gobierno local la contratación de los servicios para la redacción del Plan Director del Arbolado Urbano ... de Almería, un documento estratégico que marcará las directrices para la gestión, conservación y planificación del arbolado en la ciudad durante los próximos años. La licitación cuenta con un presupuesto base de 73.025,73 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

