El Ayuntamiento de Almería hará excursiones en barco por la bahía

El Ayuntamiento de Almería, tras la celebración de la junta de gobierno local del pasado 14 de noviembre, ha hecho públicos los asuntos aprobados que, ... según la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, se resumen en «más de cuatro millones de euros». En sus declaraciones ha destacado que «en breve» se realizará un contrato que servirá para la puesta en marcha de excursiones en embarcaciones por el litoral dentro del marco del desarrollo del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería, con un presupuesto base de licitación de 470.000 euros.

De acuerdo con el pliego de condiciones del contrato, Sánchez ha añadido que la embarcación con la que el adjudicatario prestará ese servicio deberá tener una capacidad mínima de 70 personas sentadas, sin contar con la tripulación, y dos plazas para personas con movilidad reducida. «Durante los trayectos a bordo se desarrollarán actividades turísticas y culturales que van a poder permitir revalorizar la experiencia y satisfacción de los turistas», ha señalado.

El puerto de atraque se va a localizar en el Puerto de Almería, por lo que será el punto de inicio y final del trayecto. Recorrido que se acordará con la propia empresa adjudicataria, aunque la concejala ha adelantado que uno de ellos será hacia el Parque Natural Cabo de Gata. La duración estimada será de tres horas donde los usuarios podrán disfrutar de vistas panorámicas al Puerto de la ciudad, fondeo frente a la montaña de San Miguel o actividades de defensa turística y culturales.

Sacra Sánchez ha mencionado dos posibles nuevas rutas hacia Aguadulce y los acantilados de Enix, y una opción diferente como podría ser partir desde el Puerto con «una navegación más libre y fondeo». Ambas durarán tres horas y permitirán disfrutar del paisaje del territorio. La prestación de este servicio se llevará a cabo durante tres días, que incluye dos entre semana y uno festivo o fin de semana, durante dos meses, es decir, entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2026, y entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2027 y 2028.

En la costa, además, se iniciará la instalación de mástiles de banderas de certificaciones y galardones en las playas de Costacabana, el Toyo-Retamar y San Miguel de Cabo de Gata. Este contrato, que se licitará con un importe total de 194.926,05 euros incluirá la reforma del pavimento del paseo marítimo de la playa de La Almadraba de Monteleva.

Con un importe de 205.700 euros y un plazo de ejecución de tres meses, la concejala ha anunciado que se ha concedido un contrato para reparar tres torres de salvamento y socorrismo ubicadas en las playas de Nueva Almería, Retamar y San Miguel de Cabo de Gata. La obra, asignada a la mercantil Calares Obras, Servicios y Medioambiente, está encaminada a reparar y mejorar los edificios.

Los cambios tratan de una renovación completa de la cabina de los puestos de socorrismo, escaleras, pavimentos, cubierta, pintura, reparación puntual de la estructura metálica de los edificios, eliminación de escaleras de torre vigía e instalación de nuevo mástil. Dicha actuación se suma a la que hay puesta en marcha que afecta a dos torres de salvamento ubicadas en El Zapillo, con una inversión que supera los 140.000 euros. Este cambio tiene el objetivo, según han informado, de reparar y reformar dichos edificios, mejorar su accesibilidad desde el paseo y ofrecer un servicio «acorde a las exigencias establecidas».

Para finalizar con las obras que influyen en la costa, la concejala ha incluido la aprobación de la licitación del convenio de suministro e instalación de equipamiento para dos vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, con una inversión de 39.522 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Estará dividido en dos lotes para equipar un vehículo de intervención rápida y un camión caja.

Nuevas obras en la ciudad

En relación a los puntos aprobados a propuesta del Área de Economía se encuentra el contrato de servicio de mantenimiento y conservación de las fuentes ornamentales y bebederos del término municipal, y el acondicionamiento y mejora de carriles bici de ámbito municipal. Las obras de las fuentes ornamentales han sido asignadas, según las declaraciones de Sánchez, a la empresa Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U. por un importe de tres millones y medio de euros. Acuerdo atribuido en marzo de este año que no prosperó y que durará cuatro años.

Con respecto al otro pacto de mejora de carriles bici se encargará la empresa Lirola Ingeniería y Obras, por un importe de 400.000 euros. El objetivo será su correcto mantenimiento, con especial atención a la presencia de grietas, baches y desniveles, así como el diseño de las vías, diferenciando entre carriles segregados, compartidos de tipología bidireccional o unidireccional.

A propuesta del Área de Obras Públicas, por un importe de 47.908 euros, se ha otorgado el contrato a la empresa Construcciones Nila S.A. para realizar un nuevo parque canino ubicado en el barrio de Los Molinos-La Pipa. Además, se destinarán 22.700 euros para ayudar a las familias con menores necesitados.