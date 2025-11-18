Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La concejala de Obras Públicas anunciando los acuerdos de la junta local L.M.C.

El Ayuntamiento de Almería hará excursiones en barco por la bahía

La junta local ha aprobado el inicio de la concesión del servicio que incluirá tres trayectos turísticos durante dos meses al año

Leticia M. Cano

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

El Ayuntamiento de Almería, tras la celebración de la junta de gobierno local del pasado 14 de noviembre, ha hecho públicos los asuntos aprobados que, ... según la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, se resumen en «más de cuatro millones de euros». En sus declaraciones ha destacado que «en breve» se realizará un contrato que servirá para la puesta en marcha de excursiones en embarcaciones por el litoral dentro del marco del desarrollo del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería, con un presupuesto base de licitación de 470.000 euros.

