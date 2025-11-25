Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vázquez pone fecha al pleno en el que cambiará su equipo tras el cese de Javier Aureliano García

«Ningún alcalde, ningún servidor público, quiere hacer una reestructuración muy notable a tan pocos meses de finalización de su corporación, pero justo voy a verlo esta semana», manifiesta la alcaldesa

E. P.

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:15

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha abierto una reflexión sobre la posible reestructuración de su equipo de gobierno tras la renuncia a ... su acta de concejal del ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, de la que se dará cuenta en un Pleno extraordinario el próximo 1 de diciembre.

