El Ayuntamiento de Almería, cerrado por vacaciones: «playa», «camping» y «peregrinación» La Corporación municipal habla con IDEAL sobre su descanso estival en el que las playas de Almería ganan adeptos frente a los destinos de exterior

Clemen Solana Almería Sábado, 16 de agosto 2025, 22:28

Las vacaciones no están «sobrevaloradas». O sí, para el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, quien así lo sostuvo a inicios de este agosto. Lo cierto es que las dos 'Españas' también coexisten en verano. La que toma vacaciones y la que no. La que las pasa en plena playa o frente al ventilador, quien lo tenga. En cambio, los grupos políticos de la capital optan por la primera opción este agosto.

La frase del líder popular aún flota en el ambiente y la estampa de la política capitalina se debate entre la gestión y la tentación del descanso. En pleno estío, la corporación municipal desoye la supuesta «broma» de Feijóo, quien continúa su holganza en Galicia. Así, el Consistorio de la ciudad disfruta de la temporada estival en diferentes puntos, principalmente, de la provincia. Ahí casi se ponen de acuerdo las cuatro fuerzas de Almería: PP, PSOE, Vox y Podemos-IU-Verdes.

Destinos más 'populares'

Una docena de llamadas al equipo de gobierno, liderado por el PP, con María del Mar Vázquez como primera edil, no ha logrado ubicar el destino de sus concejales. La información solicitada pertenece a la «vida privada» de estos, según sostienen distintos asesores de las diferentes áreas consultadas por este periódico al Ayuntamiento.

La demanda de IDEAL resulta sensible y una nueva cadena de solicitudes telefónicas no consiguen concretar el destino de los populares. Mientras que la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ya volvió de sus vacaciones, se desconoce la ubicación de sus compañeros de partido. La primera edil, de nuevo en la vida pública, disfrutó junto a sus hijas con tardes de playa, tarta de chocolate e, incluso, visitó a los monos, como muestran sus fotos en redes sociales, en las cuales se obvia la ubicación.

La concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez sí se deja ver en la playa de Nueva Almería a diferencia de sus compañeros. Como una ciudadana más, Sánchez disfruta de los días soleados en la provincia. Al mismo tiempo, la portavoz municipal, también acudió a un festival el pasado sábado, que apunta al Dreambeach, tal y como insinúan sus publicaciones en redes sociales.

La playa también resulta el destino elegido por Ana Martínez Labella, ahora diputada en las Cortes Generales. La que hasta hace año y medio fuese la primera teniente a la alcaldía, opta por veranear en Roquetas de Mar y en la playa de San José. Labella accede a fotografiarse junto a diversos puntos de Cabo de Gata y las pitas que lo rodean. «¿Habrá algo más nuestro que las pitas y El Cabo?», se cuestiona la almeriense, de vuelta en el trabajo.

Cabo de Gata, de 'rojo'

La costa del Levante Almeriense es la zona que elige por la portavoz del grupo socialista en la capital, Fátima Herrera. Junto a su familia, hace escapadas a las diferentes playas de la franja, que son las «mejores», según comenta. Además, aprovecha para pasar días en Íllar, donde sus hijas tienen amistades. Herrera sucede visitas en Las Negras, en Aguamarga y en Cabo de Gata. «El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar no tiene nada que envidiar a ningún otro sitio del mundo», sostiene al otro lado del teléfono, durante sus días de descanso.

Cerca del Parque Natural, se alojó Raúl Enríquez, viceportavoz del PSOE. Enríquez gastó varios días en el Camping de Los Escullos, un lugar situado de manera «estratégica» para moverse por todas las calas de este enclave. El resto de las vacaciones las pasará en El Zapillo, donde prevé hacer gestiones «aparcadas» ahora que cuenta con «tiempo». Aunque sin precisar cuáles, el edil sostiene que aprovecha los días para pasarlos con la familia.

La concejala Carmen Aguilar habla desde el «paraíso» más cercano a Almería. La socialista se refiere a la zona de El Toyo, donde se encuentra cerca del trabajo mientras disfruta de sus días de descanso. Aguilar, como sus compañeros de partido, elige Cabo de Gata. «Hago deporte, paso por las zonas verdes y tengo tardes de música y lectura», añade mientras aclara entre risas: «Piscineo con familia, amigos y vecinos, también».

Fuera de Almería

El portavoz de Vox, Juan Francisco Rojas, optó por vacaciones en el norte peninsular. Rojas organizó 10 días en Asturias y Cantabria, de los cuales destinó tres a la peregrinación anual de Nuestra Señora de la Cristiandad. Preguntado por sus últimos días, pasará a «caballo» entre Cuevas del Almanzora y Aguadulce.

Esta última ubicación la seleccionó su compañera de partido Manuela Martín, quien también acudió a Felix. Además, pasó del 25 al 27 de julio en El Campello, en Granada, en el Congreso Internacional Cristiano.

Por su parte, el concejal Martín de los Reyes compagina el trabajo como abogado con su dedicación en el Ayuntamiento. «Los problemas no desaparecen en agosto», comunica De los Reyes, quienplanea escapadas a su «amada» Cádiz.

El Zapillo

Una escueta respuesta por el concejal de Podemos-IU-Verdes Alejandro Lorenzo desvela días «estándares» en la ciudad. Los pasa con la familia y alterna reuniones con amigos.

Y es que, las vacaciones para los políticos de la capital no están «sobrevaloradas». O eso demuestran los testimonios de todos los ediles, excepto los del equipo de gobierno, que prefiere no responder las llamadas de este diario.