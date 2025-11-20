Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Ayuntamiento de Almería amplía el centro zoosanitario con una inversión de 42.350 euros

La actuación incrementa en 500 metros cuadrados la superficie de las instalaciones y refuerza las condiciones de bienestar y esparcimiento para los animales acogidos

IDEAL

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha visitado este jueves los trabajos de mejora y ampliación del Centro de Protección y Adopción ... Animal de Almería (CEPAaMA), antiguo Zoosanitario, que el Ayuntamiento ha puesto recientemente en marcha y que permitirán incrementar en casi 500 metros cuadrados la superficie de estas instalaciones municipales ubicadas junto al río Andarax.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  2. 2 Detienen por destrozos en un apartahotel de Vera al acusado de amputar un dedo a un agente en agosto
  3. 3 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  4. 4 Giménez a Liria: «Es un 'cagao' a la hora de la verdad. Quiero que vea que lo necesita»
  5. 5 Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación
  6. 6 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  7. 7 Óscar Liria, octavo presunto implicado en la nueva fase del caso Mascarillas
  8. 8 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  9. 9 Dos hermanos del presidente de la Diputación de Almería, entre los investigados en el Caso Mascarillas
  10. 10 Vehículos de lujo y dinero en sobres y bolsas de plástico: los orígenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ayuntamiento de Almería amplía el centro zoosanitario con una inversión de 42.350 euros

El Ayuntamiento de Almería amplía el centro zoosanitario con una inversión de 42.350 euros