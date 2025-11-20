El Ayuntamiento de Almería amplía el centro zoosanitario con una inversión de 42.350 euros

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha visitado este jueves los trabajos de mejora y ampliación del Centro de Protección y Adopción ... Animal de Almería (CEPAaMA), antiguo Zoosanitario, que el Ayuntamiento ha puesto recientemente en marcha y que permitirán incrementar en casi 500 metros cuadrados la superficie de estas instalaciones municipales ubicadas junto al río Andarax.

La intervención en el entorno exterior, como se percibe ya sobre la parcela objeto de actuación, consiste en la adecuación del solar, donde se incluirá un desbroce y limpieza superficial, nivelación y aplanado del terreno, así como compactación del mismo. Se continuará con la realización de zapata de hormigón para anclaje de los postes que permitan el vallado perimetral de la instalación. Se añadirá, además, en esta parte la instalación de una puerta de acceso peatonal, permitiendo el acceso para las actividades que se desarrollen en el futuro con los voluntarios.

Sobre la fachada existente, los trabajos prevén la demolición de muro de ladrillo actual y la apertura de un hueco para la disposición de una puerta que conectará la nueva zona de vallado exterior con el interior del centro. El proyecto además prevé la instalación de dos proyectores LED y cámaras.

En lo que se refiere a las mejoras interiores, estas consistirán en el alicatado de dependencias y el solado e instalación de rodapié con baldosas de gres porcelánico, mejorando las condiciones higinénico-sanitarias en las mismas.

Así, con esta actuación presupuestada en 42.350 euros y un plazo de ejecución de dos meses, el centro pasará a disponer de más de 2.000 metros cuadrados dedicados al cuidado, protección y atención de animales.

Tal y como ha detallado Urdiales, la intervención está diseñada en dos líneas principales: por un lado, la mejora de diversas dependencias interiores para aumentar el confort y bienestar de los animales; y por otro, la ampliación del perímetro exterior del centro, que permitirá crear una nueva zona de esparcimiento de gran valor para los perros.

«Queremos un espacio donde fomentar la socialización, mejorar el bienestar de los animales que tenemos aquí y seguir impulsando el plan de voluntariado, creando un lugar adecuado para sacar a los animales y disfrutar con ellos», ha explicado el concejal. «Esa es la línea que mantiene el Ayuntamiento: proteger, cuidar y promover la adopción responsable de perros y gatos, porque estamos profundamente comprometidos con el bienestar animal en nuestra ciudad», ha añadido.

Ampliar

Más de 550 adopciones este año

Durante su visita, Urdiales también ha ofrecido datos actualizados sobre la evolución de las adopciones en el CEPAaMA. Hasta octubre, el centro ha registrado 559 adopciones entre perros, gatos y otras especies domésticas. «Son cifras positivas que nos animan a seguir trabajando. Pero no estamos conformes: queremos que cada animal encuentre una familia y un hogar», ha subrayado.

De los 367 perros adoptados, 137 lo han sido gracias a la colaboración con protectoras; y, 229, por particulares. Además, 176 canes recogidos por el servicio municipal resultaron ser animales perdidos y fueron devueltos a sus dueños. Por edades, 218 eran adultos y 149 cachorros.

En cuanto a la adopción de los 192 gatos, 63 eran adultos y 129 cachorros, mientras que 21 han sido llegadas a cabo gracias a la colaboración con protectoras.

Se han registrado, además, 34 adopciones de animales domésticos de otras especies, mientras que la mayoría de animales salvajes que ingresan son reubicados en sus hábitats correspondientes.