El Ayuntamiento alivia el calor con el reparto, este martes, del abanico de la Feria de Almería Los abanicos y programas se repartirán en tres emplazamientos de la capital

A. Maldonado Almería Lunes, 18 de agosto 2025, 14:24 Comenta Compartir

El 'modo Feria' ya está activado desde la entrada del mes de agosto, pero uno de los hitos tradicionales para aliviar la cuenta atrás llega este martes con el tradicional reparto de abanicos y programas de Feria.

Este 2025, tendrá lugar en tres emplazamientos distintos con el objetivo de diversificar las inevitables aglomeraciones de todas aquellas personas que quieren seguir coleccionando este elemento tan tradicional e identificativo de las fiestas patronales de la capital.

En el centro, será en la plaza de la Constitución (puerta Casa Prats) en horario de 9 a 14 horas y de 18 horas hasta fin de existencias. Los otros dos puntos de reparto serán en el edificio Telvent de El Toyo y en el Centro de la Mujer de Cortijo Grande, en este caso, con horario de 10 a 14 horas o fin de existencias. Se entregará un máximo de dos unidades por persona y programa a quien lo solicite. En total, sumarán 18.000

La recaudación a través del donativo de dos euros se entregará posteriormente a Argar, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería. De hecho, en los tres puntos de reparto habrá también voluntarios de la propia asociación, novedad que se introduce en el tradicional reparto de los abanicos de Feria.

Este año, tanto el cartel como el abanico se basan en la ilustración presentada a concurso por la artista almeriense Mar Gregorio, que fue elegida mediante votación popular al obtener el 71% de los apoyos.

«Esperamos, como siempre, una excelente respuesta por parte de los almerienses y turistas. Se han habilitado tres puntos distintos para mayor comodidad y empezarán algo más temprano en el caso de la Plaza Vieja, para ganar tiempo a la horas de más calor. Además, es un placer que vuelvan a tener ese carácter solidario, que tan buen recibimiento ha tenido en los últimos años para ayudar a instituciones almerienses que hacen una valiosa labor de atención y cuidado de las personas que más lo necesitan», ha declarado la concejala del área de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, Amalia Martín, que este año ha organizado el reparto de los abanicos en coordinación con la de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores.