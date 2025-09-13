El avispón oriental amenaza a Almería tras expandirse por la cosa andaluza Las inclemencias del tiempo ha reducido sus efectos: «Ha habido menos densidad en primavera y principios de verano riadas y las danas»

Era cuestión de tiempo que llegara a Almería... Y al final lo ha hecho. «Es una especie que ya no vamos a poder eliminar, se va a quedar aquí...». Esta es la previsión pesimista que hace el catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga, Raimundo Real, cuando se le pregunta por la inquietante presencia, cada vez más abundante, del avispón oriental en las calles, las playas y los jardines en el litoral andaluz. Algunos de estos asentamientos, en Almería. Esta peligrosa especie invasora se ha expandido este año por toda la linea costera andaluza.

Desde todos los rincones llegan avisos de ciudadanos que piden la presencia de los especialistas para hacer frente a estos insectos en sus hogares, jardines y urbanizaciones. No todos son por la especie invasora, y también se incluyen otras avispas y abejas; aunque es las 'Vespa orientalis' (muchas veces figuran «sin identificar») la que tira al alza de la estadística, según las últimas intervenciones.

El avispón oriental (Vespa orientalis), un insecto invasor originario de Asia y Oriente Medio, se ha expandido en los últimos años por Andalucía y ya ha puesto en jaque a provincias como Cádiz, Málaga o Sevilla. En Almería, de momento, la situación no es alarmante, pero los apicultores coinciden en que la llegada de esta especie es inevitable y que las consecuencias pueden ser devastadoras para el sector y para el ecosistema. Por lo tanto, ven clave la anticipación y la toma de medidas para mitigar su posible efecto en la provincia.

Este himenóptero, que entró en la península a través del puerto de Cádiz en 2018, se caracteriza por su agresividad contra las abejas melíferas y por su capacidad de adaptación. Su particularidad es que construye los nidos bajo tierra, lo que dificulta su detección y control.

Los expertos no dudan en definir al avispón oriental como una auténtica amenaza. Su impacto no se limita al sector apícola: también ataca frutas ricas en azúcares como uvas, mangos o higos, dejando las cosechas inservibles para su comercialización.

Real apunta que «los avispones orientales ya se han insalado» en la costa andaluza y en algunas zonas del interior «y han ocupado» grandes zonas. Aunque en realidad este año su ciclo ha sido hasta cierto punto anómalo; y si no se ven todavía más ejemplares revoloteando este verano es gracias, precisamente, a unos fenómenos meteorológicos que han frenado el auge.

«Ha habido menos densidad en primavera y principios de verano por las riadas y las danas», afirma el científico. Y es que las reinas pasan el invierno escondidas en pequeños nidos, generalmente en el suelo, así que es posible que los desbordamientos de los ríos y arroyos hayan acabado con muchas de ellas.

En cambio, otras muchas quedaron con vida y ya han logrado formar sus colmenas (en la tierra y en recovecos), y han comenzado a salir las obreras. Su presencia es más destacada en estas fechas porque las avispas ya están buscando proteínas en la carroña (animales muertos); así como en la basura... Y lo que es mucho peor: cazando abejas.

Como explica Raimundo Real, esa carne tiene como objetivo alimentar a las larvas, ya que los adultos comen fruta. De ahí que este verano se hayan visto con frecuencia cerca de chiringuitos, en busca de restos en el suelo; así como en los contenedores de basura. «El primer consejo es no dejar a la vista desperdicios de carne ni pescado, siempre tienen que estar bien tapados».

Los mayores daños los producen cuando atacan a las abejas, que son fundamentales para el equilibrio ecológico de toda la biodiversidad. Además de cazar a muchos ejemplares individuales, provocan el llamado «síndrome de miedo» en las colmenas, lo que hace que estas se atrincheren dentro y mueran por sed y hambre.

Pero no solo eso. Juan Molina, apicultor, asegura que también capturan saltamontes, en grandes cantidades; además de mariposas, hormigas y otras avispas. «Es un súper depredador; la avispa velutina se ha estudiado que caza casi 2.000 especies de insectos, y esta puede ser igual o peor».

La solución es difícil de abordar aunque hay opciones. En primer lugar, un control ecológico, mediante el fomento de especies que son depredadores naturales, tales como el abejaruco, el abejero y el cernícalo, que se alimentan de estos insectos, entre otras presas. «Son especies que están especializadas en insectos himenópteros (alas membranosas), así que sería positivo potenciar este tipo de especies y protegerlas». También los avispones autóctonos, como es el avispón europeo (Vespa crabro) compiten contra los invasores y suelen tener ventaja. Además, cabe esperar que, con el tiempo, los ecosistemas se reajusten y surjan otras especies depredadoras, tales como murciélagos, hormigas y lagartijas.

Sobre las campañas de control con insecticidas, el catedrático advierte de que son «armas de doble filo», porque también afectan a las especies locales; por lo que sólo se deben usar cuando haya aglomeraciones de avispas orientales, y bajo vigilancia para evitar que caigan también las buenas.

Aunque la mejor medida sigue siendo localizar los nidos y retirarlos. Si bien estas tareas llevan tiempo y unos costes elevados, y por eso sólo se interviene en zonas urbanas, cuando afecta a ciudadanos, pero no en zonas rurales. «Hay que avisar a los ayuntamientos para que manden a Bomberos o servicios operativos, siempre se tiene que hacer por especialistas porque son peligrosas».

