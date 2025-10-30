Aviso a jubilados: Se acaba el plazo para solicitar estas ayudas oculares y dentales

A cierta edad, es normal que haya que cuidarse la salud, sobre todo algunas partes del cuerpo como los ojos y la dentadura. La vista ... comienza a cansarse y las gafas van resultando imprescindibles, mientras que con los dientes ocurre algo parecido, y no podemos pasar sin alguna que otra visita anual al dentista.

Por eso, los mutualistas jubilados, de alta voluntaria y beneficiarios con documento asimilado al de afiliación (BDAP) están de enhorabuena. Hasta final de mes pueden solicitar en formato papel las ayudas de asistencia dental y óptica de Muface. Esta modalidad, que lleva abierta durante todo el mes de octubre, busca facilitar el trámite a quienes no utilizan la vía electrónica.

Muface reserva dos meses al año, marzo y octubre, para la presentación de solicitudes en papel, una alternativa especialmente pensada para personas mayores o con dificultades para manejar herramientas digitales. En palabras de la entidad, el objetivo es «acercar el trámite a quienes prefieren o necesitan una opción no electrónica».

Fechas y calendario anual

El plazo presencial comenzó el 1 de octubre y se prolongará hasta el 31 de octubre, de acuerdo con el calendario habitual. No obstante, la vía electrónica está disponible durante todo el año. De este modo, los mutualistas pueden elegir la modalidad que mejor se adapte a su situación, en papel durante los meses habilitados o digital en cualquier momento del año.

Cómo presentar la solicitud paso a paso

El impreso oficial puede descargarse desde la web de Muface o solicitarse directamente al Servicio Provincial correspondiente. También puede recogerse en persona en las oficinas, previa cita. Las personas mayores de 75 años disponen de un teléfono de atención preferente para solicitar el envío del formulario a domicilio.

Una vez cumplimentado, el documento debe remitirse junto con las facturas y la documentación necesaria al Servicio Provincial de Muface, ya sea por correo postal o a través de los registros oficiales previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, incluido el Registro Electrónico General.

Las instalaciones de Dirección Provincial de Muface en Almería se encuentran en la calle Álvarez de Castro, haciendo esquina con el Parque Nicolás Salmerón.

Por su parte, los mutualistas en activo deben gestionar estas ayudas exclusivamente por medios electrónicos, a través de la sede electrónica o la App de Muface, disponibles durante todo el año. «Para este colectivo no cabe la opción de solicitud en papel», recuerda la entidad.