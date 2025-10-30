Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las ayudas de dentista y oculista pueden solicitarse aún en formato papel.

Aviso a jubilados: Se acaba el plazo para solicitar estas ayudas oculares y dentales

La modalidad abierta hasta final de mes pretende facilitar el trámite a personas que no manejan las nuevas tecnologías

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:50

Comenta

A cierta edad, es normal que haya que cuidarse la salud, sobre todo algunas partes del cuerpo como los ojos y la dentadura. La vista ... comienza a cansarse y las gafas van resultando imprescindibles, mientras que con los dientes ocurre algo parecido, y no podemos pasar sin alguna que otra visita anual al dentista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Almería tiembla: registrado un terremoto de 4,2 grados en el mar de Alborán
  2. 2 La alcaldesa de Cantoria defiende que se le «ocultó» la orden de demoler 15 viviendas para regularizarlas
  3. 3 Detenido por apuñalar a su compañero de piso en Vera
  4. 4 La Oficina Andaluza Antifraude ve «irregularidades» en contratos públicos de la etapa del PSOE en Garrucha
  5. 5 IU Roquetas reclama medidas urgentes ante la situación de seguridad en el municipio
  6. 6 Procesan a la alcaldesa de Cantoria por regular casas ilegales con orden de demolición
  7. 7 Detienen en El Ejido a dos empresarios agrícolas, madre e hijo, por explotación laboral
  8. 8 Cooltural Fest confirma las primeras bandas para 2026
  9. 9 El PSOE de Mojácar denuncia «la mala gestión» del alcalde, Francisco García
  10. 10 Roquetas celebra una jornada sobre actuación en contextos de prostitución y trata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aviso a jubilados: Se acaba el plazo para solicitar estas ayudas oculares y dentales

Aviso a jubilados: Se acaba el plazo para solicitar estas ayudas oculares y dentales