Aviso de la DGT: estos vehículos no tendrán que pasar la ITV en 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado un cambio que afectará a miles de propietarios de vehículos antiguos en toda España y también algunos ... en Almería. A partir de 2026, hay unos vehículos que no tendrán que pasar por uno de los trámites menos queridos de la mayoría de los conductores.

Dichos vehículos son los matriculados antes del 1 de enero de 1950 y del trámite que quedarán exentos es el de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de manera periódica. La medida, que abarca tanto a turismos como a ciclomotores, busca reconocer el valor histórico de estas unidades y simplificar los trámites a sus dueños.

Por tanto, será un alivio para muchos de los propietarios, porque pasar la ITV se ha convertido en una rutina que, aunque necesaria, es temida o, al menos, muy poco deseada por muchos conductores. Requiere tiempo y una inversión para la puesta a punto antes de presentarse a ella, pero el nuevo decreto ofrece una excepción significativa para aquellos vehículos cuya matrícula acredite una antigüedad superior a 75 años. Desde el próximo año, no estarán obligados a someterse a la revisión periódica que garantiza el correcto estado de los automóviles en circulación.

Una exención por antigüedad

La DGT aclara que la medida no distingue entre tipos de vehículo, sino por la fecha de matriculación. De esta forma, todos los coches y ciclomotores registrados antes del 1 de enero de 1950 quedarán fuera del calendario de inspecciones regulares.

El objetivo de esta exención es reconocer el valor patrimonial y simbólico de estos automóviles, muchos de los cuales se conservan como piezas de colección o participan en concentraciones y eventos clásicos. De hecho, en muchas ocasiones, sus propietarios los cuidan especialmente bien, tanto en la parte técnica, como estética, y los usan poco para desplazamientos, mientras que los sacan, sobre todo, en momentos excepcionales.

Seguridad ante todo

Sin embargo, la DGT recuerda que la exención no implica carta blanca para circular sin control. En caso de accidente o daño estructural grave, el vehículo deberá pasar obligatoriamente por la línea de inspección antes de volver a la carretera. Esto se aplica especialmente si los desperfectos afectan a elementos como la dirección, los frenos, la suspensión, la transmisión o el bastidor.

Se trata, explican desde Tráfico, de una cuestión de seguridad vial y también medioambiental. Aunque estos vehículos circulan con menor frecuencia, es esencial garantizar que lo hagan sin riesgos para sus ocupantes ni para el resto de usuarios.

Para beneficiarse de la medida no es necesario realizar ningún trámite especial. Basta con que la matrícula figure como anterior al 1 de enero de 1950. No obstante, los expertos aconsejan conservar toda la documentación en regla y mantener el vehículo en buenas condiciones mecánicas, aunque no haya obligación de pasar la ITV periódica.