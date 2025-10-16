Las averías del Servicio Marítimo merman la presión contra el narco en el sureste Los guardias civiles de Motril toman prestadas las patrulleras de Almería ante las reiteradas averías que ha sufrido la flota del cuerpo

Nerea Escámez Almería Jueves, 16 de octubre 2025, 23:27 Comenta Compartir

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha visto mermada la presión policial en los últimos días contra el narco en Andalucía Oriental. Según ha podido saber IDEAL, los guardias civiles de Motril (Granada) van a tomar prestadas las embarcaciones de Almería al no tener aptas dos de sus patrulleras.

Esto ocurre ocho meses después de que los agentes de Almería tuvieran que compartir las patrulleras del Servicio Marítimo de Granada para operar con todas las garantías en el litoral almeriense. Ahora, los granadinos compartirán la flota debido a que sus medios no están «aptos»para los servicios, entre ellas, por problemas en el motor.

En lo que respecta a la unidad almeriense, las embarcaciones han sufrido algunas averías que ya han sido reparadas por los mecánicos. Esto les ha permitido cubrir las necesidades de la costa de Almería, por ejemplo, a la atención de migrantes en pateras en diversas calas de Cuevas del Almanzora y a la detención de tres patrones de patera.

El estado obsoleto de la flota marítima ha estado en el punto de mira de las asociaciones de los guardias civiles que han venido pidiendo «más mejoras» de los medios que disponen. Por esta circunstancia, el Ministerio del Interior va a renovar la flota de cara a los próximos meses y el Servicio Marítimo tiene pendiente a recibir cinco nuevas patrulleras que le permita reforzar su lucha contra las mafias dedicadas al narcotráfico, inmigración irregular así como al 'petaqueo' y control de fronteras e inspección de embarcaciones.

Por el momento, se desconocen cuántas irán destinadas a las distintas unidades de Andalucía. En lo que respecta a Almería, se recibirá una patrullera que estaría valorada en dos millones de euros. La embarcación ha sido fabricada por la empresa gallega Aister, especializada en barcos de aluminio a medida. En junio de 2023, el Ministerio del Interior adjudicó a este astillero gallego el contrato de 7,5 millones de euros para el suministro de tres embarcaciones patrulleras de alta velocidad para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con un plazo de ejecución de 35 meses.

Las otras dos embarcaciones previstas salieron este pasado lunes a licitación en la Plataforma de Contratación. La rama de Fernando Grande-Marlaska ha reservado seis millones de euros para su adquisición, con un plazo de entrega de 21 meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 22 de octubre.

Limitadas

Varias de estas embarcaciones acumulan averías constantes que limitan su operatividad y dificultan la persecución de las llamadas narcolanchas 'go fast', consideradas género prohibido en España, y cada vez más presentes en aguas del Mediterráneo.

El deficiente estado de estos medios se viene denunciando desde hace meses y, por el momento, los agentes esperan la ansiada renovación de la flota marítima que ya se venía advirtiendo en las últimas memorias justificativas del gasto de Interior.