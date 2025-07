La avería masiva de los clientes de Yoigo en Almería, en proceso de «reparación»

N. E. / D. R. Almería Domingo, 27 de julio 2025, 23:38 Comenta Compartir

Buenas noticias para los clientes de Yoigo en Almería capital. La «avería masiva» que provocó que no tuvieran servicio de internet en las últimas tres semanas ya se está solucionando en los terminales.

Según han confirmado a IDEAL desde Yoigo, esta incidencia ya está en proceso de ser reparada y, algunos de los clientes, ya habrían recuperado la normalidad en sus terminales. Yoigo informa que esta avería vino derivada de «una incidencia con Telefónica, red sobre la que se da servicio a estos clientes de Yoigo en la zona».

Por el momento, la compañía indica que «los clientes están siendo contactados y la mayoría de ellos ya han recuperado el servicio». En esta época estival, los clientes denunciaron que la falla en el sistema habría afectando al sistema de internet, dejando sin wifi a sus usuarios. Durante estos días, los afectados criticaron «la falta de información por parte de la compañía y la ausencia de una vía clara de contacto, más allá del teléfono de atención al cliente».

Uno de los puntos más conflictivos se centró en la falta de alternativas reales para los usuarios. Según relataron varios clientes, Yoigo ofreció como solución temporal el uso de los datos móviles. «Yo trabajo desde casa y dependo completamente del wifi. Llevo días tirando de los datos del móvil, pero ya he tenido que dejar tareas sin hacer porque la conexión no es suficiente», explicaba una cliente a esta redacción. Además, otros usuario afearon que la medida propuesta por la compañía se les ha quedado corta. «Ya he agotado todos los gigas del móvil para poder hacer vida normal en casa: ver la tele... No puedo seguir así más tiempo», denunciaba otro usuario.

En algunos casos, ni siquiera la disponibilidad de datos ilimitados fue suficiente. «Yo tengo datos ilimitados, pero mi pareja no, y aunque no es cliente de Yoigo también se está viendo afectada. En casa no funciona ningún wifi y estamos los dos tirando del móvil, lo que no es viable a largo plazo», lamentaba otro vecino de la zona de Plaza Flores.

