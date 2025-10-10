El AVE tendrá una base de mantenimiento en Almería junto al polígono Sector 20 Óscar Puente anuncia una inversión de 1.000 millones de euros para modernizar los talleres de Renfe

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado hoy una inversión de 1.000 millones de euros para poner en marcha un ambicioso Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de Renfe para el periodo comprendido entre 2025 y 2030, «la mayor inversión en mantenimiento ferroviario de su historia y uno de los compromisos industriales más relevantes del Gobierno de España en transporte público».

Óscar Puente ha visitado hoy el nuevo taller de Renfe de alta velocidad de Fuencarral II, en Madrid, acompañado por el presidente de la compañía, Álvaro Fernández Heredia, donde ha definido este Plan como «un nuevo modelo de mantenimiento que optimiza recursos reduce tiempos y mejora la fiabilidad de los trenes en circulación».

Las instalaciones visitadas hoy cuentan con una inversión cercana a los 100 millones de euros para construir esta nueva nave de 18.900 m2 que permitirá duplicar la capacidad de mantenimiento de trenes de ancho estándar y que, según ha informado el ministro, «está previsto que esté operativo antes de finalizar el año, siendo el resultado de una estrategia clara, de trabajo coordinado y de una planificación responsable».

Serán «unas instalaciones que incorporan toda la experiencia de Renfe Mantenimiento, plenamente preparadas para atender a los nuevos trenes de alta velocidad, con la tecnología y equipamiento necesarios para garantizar su mantenimiento integral», ha añadido el titular de Transportes.

Plan de Talleres y Mantenimiento

El Plan presentado hoy por ministro tiene previsto la movilización de 1.000 millones de euros por todo el territorio nacional y representa, según Puente, una visión de país mediante la generación de empleo, desarrollo de la industria y cohesión territorial al servicio de la movilidad sostenible.

Según ha informado el responsable del Departamento, entre las actuaciones previstas en los próximos 5 años se incluyen los nuevos talleres de OSP Cercanías Madrid, donde están en ejecución o proyecto el de Aranjuez, Móstoles – El Soto y también otro en Fuencarral, con una inversión de 48 millones de euros y donde ya se está redactando el proyecto; los nuevos talleres de OSP Rodalies Catalunya, con cerca de 100 millones ya en proyecto o ejecución para el nuevo taller de Ripoll, Manresa, Sant Andreu o la ampliación de Vilanova i la Geltrú

Además se unirán los proyectos en Murcia, Málaga, Santander y Valencia, además de nuevas bases en Almería (junto al Sector 20), Irun y La Sagra para trenes de alta velocidad y mercancías.

En definitiva, Puente ha detallado que «son más más de 60 talleres en actuación, de los que 10 de ellos ya están en ejecución o con proyecto, y cada uno de ellos supondrá un impulso a la actividad económica, genera oportunidades y vertebra el territorio a través del empleo y la innovación».

También se contempla la implantación de tres nuevos Centros Logísticos de Piezas de Parque en ubicaciones clave como La Sagra, Venta de Baños y Villaverde, junto con la adaptación del taller de El Berrón para las piezas de parque de trenes de ancho métrico.

Nuevo modelo de mantenimiento de Renfe más innovador

Uno de los pilares fundamentales del nuevo plan es el nuevo modelo de mantenimiento, que incorpora tecnologías para mejorar el servicio al viajero o sistemas de monitorización en tiempo real para detectar posibles incidencias antes de que se produzcan. Además, se introducen sistemas de inspección automática en vía, herramientas digitales para la gestión de operaciones y equipamiento industrial modernizado en los talleres. Asimismo, se apuesta por la digitalización de procesos, la automatización de tareas y la instalación de sistemas energéticamente eficientes.

El ministro se ha mostrado satisfecho con estas innovaciones del nuevo modelo y, según ha informado, «gracias a la reorganización de los procesos y a la digitalización, los tiempos de estancia en taller se reducen un 29% lo que significa más trenes disponibles, más puntualidad y un servicio más eficiente para todos los ciudadanos y ciudadanas».

Según el titular de Transportes, el nuevo modelo incorpora tecnología en cada fase y una forma nueva de pensar el mantenimiento: anticiparse antes de que algo falle y hacerlo mejor, más rápido y con menos recursos.

«Así avanza Renfe: con innovación, con responsabilidad y con la mirada puesta en el futuro, donde Renfe se consolida como una empresa pública innovadora, sostenible y competitiva, capaz de liderar el transporte ferroviario en Europa», ha concluido Óscar Puente.

