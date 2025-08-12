Avanzan las obras de reforma de la oficina del Santander en la calle Hermanos Pinzón La entidad bancaria ha aprovechado los meses de verano para redistribuir espacios en sus instalaciones, por lo que los clientes de la zona pueden acudir provisionalmente a otras sucursales cercanas

E. Gabriel Llanderas Almería Martes, 12 de agosto 2025, 18:52

Con el avance de la transformación digital y, especialmente, desde la pandemia por COVID-19 en 2020, muchas entidades bancarias han acelerado su apuesta por nuevos modelos de atención al cliente, priorizando los canales telefónicos y, sobre todo, la gestión online a través de sus páginas web, áreas web privadas de usuario y aplicaciones móviles.

Este proceso ha provocado el cierre progresivo de numerosas oficinas físicas en todo el país, aunque aquellas que aún se mantienen activas no han quedado al margen de esta evolución y, en muchos casos, están siendo objeto de reformas y modernización.

Es el caso de la oficina del Banco Santander ubicada en la calle Hermanos Pinzón, en Almería capital, que permanece cerrada desde hace unas semanas debido a unas obras de reforma que ya están en marcha. La entidad ha decidido aprovechar los meses de verano, época en la que tradicionalmente disminuye la actividad presencial, para acometer una remodelación que permitirá redistribuir espacios y adaptar sus instalaciones.

Por el momento, no se ha anunciado una fecha concreta para la reapertura, aunque se espera que los trabajos se prolonguen aún varias semanas. Mientras tanto, los clientes que habitualmente acuden a esta oficina deben desplazarse a otras sucursales cercanas del Santander para realizar sus gestiones, tanto en el centro de la ciudad como en barrios próximos.

Atención al cliente

Los vecinos de la zona confían en que la reforma se traduzca en un mejor servicio, aunque algunos lamentan las molestias derivadas del cierre temporal, especialmente algunas personas que residen en las inmediaciones y que están más habituadas al trato presencial.

Durante el tiempo que dure la reforma, los clientes pueden acudir con total normalidad a otras oficinas del Santander repartidas por la ciudad. Además, para operaciones básicas, siempre pueden optar por la app del banco y el servicio de atención telefónica. Una vez finalizadas las obras, la oficina de la calle Hermanos Pinzón volverá a abrir sus puertas con sus espacios redistribuidos y renovados.

Además de esta oficina que se encuentra en obras, la que ahora mismo queda más cerca para los vecinos que acostumbraban a usarla es la del Paseo de Almería, porque la que se encontraba en la calle Artés de Arcos cerró a mediados del pasado mes de mayo de 2025, como ya ocurriera con otra como la que hace unos años funcionaba en la Plaza de San Sebastián. Esto deja a los clientes de esta entidad que viven por la zona de la calle Altamira y centro con la única opción del Paseo de Almería para realizar gestiones presenciales.

Por otro lado, también hay una oficina en la Avenida del Mediterráneo, y otra, en este caso bastante alejada de la calle Hermanos Pinzón, que es la de la calle Benizalón, en la zona de Cortijo Grande.