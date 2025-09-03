Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

N. E.

Auxilian a tres tripulantes de un pesquero tras quedar a la deriva por una avería en el motor

La nave y su tripulación llegaron a puerto sin que se hayan registrado incidencias

E. P.

Almería

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:32

Salvamento Marítimo ha auxiliado este miércoles a tres tripulantes de un barco pesquero que han quedado a la deriva tras sufrir una avería en el motor cuando se situaban a unas once millas al sureste de la costa de Almería.

Un portavoz del servicio de rescate marítimo ha informado a Europa Press que, alrededor de las 8.37 horas, se recibió un aviso a través del Centro Nacional de Coordinación alertando de una avería en el pesquero 'Paco y Antonia', que se encontraba a unas once millas al sureste de la costa de la capital.

Ante la situación, se movilizó a la embarcación Salvamar Spica, que se dirigió al lugar para remolcar el pesquero hasta el puerto pesquero de Almería. La nave y su tripulación llegaron a puerto a las 11.35 horas sin que se hayan registrado incidencias, encontrándose todos a salvo.

