Ciudad de la Justicia de Almería. R. I.

La autopsia halla sedantes en el anciano presuntamente intoxicado por una falsa cuidadora

La acusada permanece en prisión preventiva desde febrero del año pasado por robar dinero y joyas a, al menos, cinco víctimas tras drogarlas y causar la muerte a una de ellas

E. P.

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:56

Comenta

El informe final del Instituto de Medicina Legal (IML) sobre la autopsia del hombre de 90 años de edad que falleció en diciembre de 2023 ... revela como causa de la muerte la intoxicación sufrida por la ingesta de tranquilizantes y narcóticos que le habría suministrado de forma «intencional» una falsa cuidadora de la dependencia, la cual fue enviada a prisión preventiva acusada de robar dinero y joyas a ancianos tras drogarlos.

