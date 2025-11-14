La autopsia halla sedantes en el anciano presuntamente intoxicado por una falsa cuidadora

El informe final del Instituto de Medicina Legal (IML) sobre la autopsia del hombre de 90 años de edad que falleció en diciembre de 2023 ... revela como causa de la muerte la intoxicación sufrida por la ingesta de tranquilizantes y narcóticos que le habría suministrado de forma «intencional» una falsa cuidadora de la dependencia, la cual fue enviada a prisión preventiva acusada de robar dinero y joyas a ancianos tras drogarlos.

Los forenses han confirmado la presencia de benzodiacepinas y metadona en el organismo de la víctima, quien sufrió una intoxicación aguda por la ingesta de dichos medicamentos pese a no tenía acceso a los mismos, puesto que ninguno de ellos formaba parte de algún tipo de tratamiento ni le fueron prescritos por un médico.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que esta intoxicación, según la necropsia, fue el desencadenante de una serie de complicaciones médicas graves, que culminaron con el fallecimiento del la víctima en el Hospital Universitario Torrecárdenas donde había ingresado tres semanas antes de su muerte.

En esta línea, y ante la datos recopilados en el marco de la investigación, los peritos concluyen que el hombre murió de forma «violenta» al haber sido intoxicado de forma «intencional» supuestamente por parte de la mujer, quien se había hecho pasar por su cuidadora para sustraerle sus pertenencias, en sintonía con la investigación policial.

La mujer ingresó en prisión provisional en febrero del pasado año acusada inicialmente de cinco delitos de robo con abuso de confianza en concurso con cuatro delitos de lesiones y otro de homicidio; una imputación que puede variar en el transcurso de la causa. El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería la investiga también por un delito de tenencia ilícita de armas, según confirmaron a Europa Press fuentes del TSJA.