La autopsia confirma la «muerte súbita» de la bebé de 15 meses en Almería
La niña fue trasladada de urgencia al hospital Torrecárdenas el domingo, tras alertar a emergencias
Almería
Martes, 2 de diciembre 2025, 23:04
La autopsia practicada a la bebé de 15 meses ha confirmado la «muerte súbita» de la menor fallecida este domingo en la capital, según han ... confirmado a IDEAL fuentes policiales.
El fallecimiento de la bebé, que ha consternado a toda una ciudad, se produjo el domingo en torno a las 15 horas, tras una llamada a la sala coordinadora de Emergencias 112 Andalucía, donde requerían asistencia sanitaria para la menor indicando que tenía «dificultad para respirar».
Hasta la calle María Casares, en el barrio de Nueva Almería, se desplazó una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (CES) para movilizar a la pequeña hasta el Hospital Universitario de Torrecárdenas escoltada por una patrulla de la Policía Nacional. En el hospital los facultativos confirmaron el fallecimiento de la bebé.
