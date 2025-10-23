El autobús en detrimento del cercanías en Almería, la elección de la Junta en su plan de movilidad sostenible El Consejo de Gobierno dará la última palabra a la propuesta informada favorablemente por el Consorcio de Transportes, que descarta el ferrocarril para las comarcas del Bajo Andarax y del Poniente

Ya está todo decidido, a falta de la última palabra por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, sobre cómo va a ser la movilidad del Área Metropolitana de Almería en las próximas décadas. Será a través de vehículos privados, con el apoyo también, por carretera, de los servicios públicos de transporte.

Esa ha sido la elección del consejo de administración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, que ha celebrado este jueves sesión extraordinaria y ha tomado conocimiento e informado favorablemente de la propuesta del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Almería, denominado Plan de Movilidad Sostenible, que es el paso previo a su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico. Una reunión que contó con la participación de José Miguel Casasola, director general de Movilidad y Transportes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía; de la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín; de la delegada territorial de Fomento, Dolores Martínez; y del director-gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona. Y, junto a ellos, representantes de los 19 ayuntamientos que forman parte de esta entidad, como son Almería, Adra, Berja, Enix, Felix, Dalías, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido, La Mojonera, Balanegra, Benahadux, Gádor, Huércal de Almería, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar, Viator y Níjar.

Con este acuerdo, explicaron ayer desde la Junta de Andalucía, el Consorcio de Transporte «reafirma su compromiso con la puesta en marcha de un sistema de transporte metropolitano sostenible, accesible y de calidad, que dé respuesta a las necesidades de movilidad de Almería y contribuya a la cohesión territorial de la provincia». Una movilidad sostenible que, sin embargo, sigue decantándose por el transporte por carretera en detrimento de otros más eficientes medioambientalmente, como el ferrocarril a través de sistemas de cercanías, que ha sido la propuesta defendida de manera principal por los municipios del Bajo Andarax, pero también, de los del Poniente durante los procesos de discusión del mencionado plan.

Así lo expresaron los propios profesionales del transporte, empresarios y agentes económicos que intervinieron en los grupos de trabajo propuestos por la propia Junta para la elaboración de este Plan de Movilidad Sostenible en noviembre de 2022, durante unas jornadas participativas. En sus conclusiones, exponían, entre otras demandas, la «falta de infraestructura de transporte ferroviario (en concreto en el cercanías del Bajo Andarax)»; e, incluso, evaluar las posibilidades de «establecer conexiones marítimas entre Almería capital y el Poniente debido a las continuas retenciones en la A-7 y el Cañarete», tal y como recogían, por su parte, desde el grupo formado por administraciones públicas estatales, la propia Junta de Andalucía y los cuerpos de seguridad.

Agentes sociales y ciudadanos apuntaban entonces, entre otros aspectos, la necesidad de «ferrocarril y carriles bicis en el Cañarete», además de la «falta de ferrocarril en el Bajo Andarax y zona de Poniente» y de otros modos de transporte colectivo, como el marítimo, sin olvidar que «la conurbación de Poniente no cuenta con ferrocarril».

De los cuatro escenarios diseñados por la Junta de Andalucía, el elegido fue definitivamente el número 4, que incluía «las actuaciones más ambiciosas en cuanto a la mejora del transporte público por carretera actual y ampliación del mismo». El ferrocarril quedaba, por tanto, descartado como solución para la movilidad de los municipios que son área de influencia de la capital para las próximas décadas, a pesar del gran flujo de movimientos que ofrece comarcas como la del Poniente, con dos de las tres localidades más pobladas de la geografía almeriense y con la mayor área de actividad económica de la provincia debido al desarrollo de la potente agricultura y de su industria auxiliar.

Es más, el documento preliminar llegaba a exponer que «a pesar de que cabría la posibilidad de haber introducido el servicio de cercanías en la comarca del Bajo Andarax dentro del escenario ganador, debido a que la infraestructura ferroviaria ya existe (aunque se debería renovar las actuales estaciones y crear nuevas), y por tanto, el coste no es tan elevado comparado con la creación de la nueva línea en Poniente, se ha optado por mejorar el actual sistema de transporte público por carretera de la comarca».

Y, respecto al corredor de Poniente, definía: «Se trata de una infraestructura de gran envergadura que se debe construir desde cero, con una gran inversión debido a la necesidad de realizar tramos subterráneos en diferentes puntos, así como túneles, además de una gran superficie de expropiaciones debido a que su traza previsiblemente atravesaría el mar de plástico»

Las actuaciones del plan

Las intervenciones que recoge el escenario seleccionado y ahora ratificado por el consejo de administración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería apuestan por la renovación de la flota y la creación de una red de altas prestaciones por carretera, con medidas que prioricen el transporte público, tales como carriles-bus y carriles bus-VAO.

Incluye también la creación de una red de altas prestaciones por carretera, con medidas de priorización para el transporte público, además de medidas de priorización semafórica, implantación de áreas intermodales y reestructuración de la red de transporte público que contemple autobuses de altas prestaciones.

Recoge, asimismo, la mejora de la coordinación de horarios de entrada y salida en los centros de trabajo y estudios.

«Con estas medidas, además de otras comunes entre escenarios, se consigue una reducción de viajes totales y un nuevo reparto modal restringiendo el uso del vehículo privado y beneficiando a modos de transporte más sostenibles», defiende el argumentario del escenario elegido por la Junta de Andalucía.

Con ello, prosigue, «se consigue una reducción considerable de la contaminación atmosférica y acústica, del consumo de combustible o de la accidentalidad, entre otros aspectos. Además, con este escenario, se reduce el riesgo de incidentes de violencia y acoso en el transporte y en los espacios urbanos, se facilita el acceso a otros modos de transporte distintos al vehículo privado, y se mejora la accesibilidad con perspectiva de género y para las personas con discapacidad».

En definitiva, considera que estas medidas contribuirán «en mayor medida (y además de la forma más rentable económica, social y medioambientalmente) a la consecución de los objetivos estratégicos del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Almería en todo el ámbito de actuación, ya que hasta 21 actuaciones de las 35 que se plantean en el escenario elegido tendrán una incidencia directa en todos los núcleos del área de Almería; y otras medidas, como el planteamiento de las Zonas Bajas de Emisiones y todas las que llevan asociadas, también repercutirán de manera beneficiosa a toda la población del ámbito».

Este plan, previsto en la Ley 2/2003 del Parlamento Andaluz de Ordenación del Transporte Urbano y Metropolitano de Andalucía, culmina así, según han informado desde la Junta de Andalucía, todas sus fases de redacción con el objetivo de impulsar un modelo de movilidad «más equilibrado, sostenible y eficiente, que priorice los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público colectivo frente al uso del vehículo privado».

«El plan integra actuaciones sobre infraestructuras, servicios de transporte público, aparcamientos e intermodalidad, además de recoger los principios de sostenibilidad de la Unión Europea y la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2014-2030, con el fin de contribuir a la mejora del medio ambiente, la salud y la adaptación al cambio climático», ha apuntado el Gobierno autonómico en una nota en la que ha precisado que, durante su elaboración, «se ha contado con la participación de agentes sociales, económicos, medioambientales y referentes del sector, garantizando un proceso de consenso y planificación estratégica».