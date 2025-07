De Australia a Cabo de Gata para dar el 'sí, quiero'

David Roth Almería Domingo, 20 de julio 2025, 23:36 Comenta Compartir

Ante el azul intenso del mar Mediterráneo y la sobriedad de los paisajes desérticos, se celebra cada año un número creciente de bodas que, aunque quizás pasen desapercibidas para muchos almerienses, traen a nuestra tierra a parejas llegadas de lugares tan variados como Alemania, Canadá, Sudáfrica o incluso Australia. ¿La artífice? Anna Ambrosiewicz, una polaca afincada en Almería desde hace más de una década que, con su proyecto Ambrosia Wedding, ha sabido convertir la provincia en un destino nupcial internacional de primer nivel.

La historia de Anna y su empresa es tan peculiar como la idea de que alguien cruce medio mundo para casarse aquí. «Yo soy polaca, pero he vivido casi toda mi vida en Alemania», nos cuenta. En 2012, junto a su entonces pareja y su bebé, decidió dar un giro radical a su vida y mudarse a un lugar junto al mar. «Buscamos varios sitios en España y ganó Almería. Nos mudamos rapidísimo, casi sin pensarlo, y aquí me quedé. Ya no me voy más, me encanta esta ciudad», relata Anna con una sonrisa.

De hecho, Ambrosia Wedding ya existía en Alemania desde 2010, aunque con la maternidad y el traslado a España, la actividad quedó en pausa. «Cuando llegué tuve que conocer la ciudad, la gente, el idioma... pero enseguida vi el potencial que tenía Almería y la idea renació». Así fue como creó una web en alemán titulada literalmente 'Casarse en la playa' (en dicho idioma), y en cuestión de semanas comenzó a recibir llamadas desde Alemania de parejas interesadas en dar el 'sí, quiero' en la costa almeriense.

Pero claro, una cosa era recibir interés y otra poder ofrecer algo concreto. «Todavía no conocía sitios, no sabía dónde hacer las bodas, así que me puse a recorrer Cabo de Gata. Me metía en cortijos, en fincas, y les decía: 'Hola, soy Anna, soy wedding planner y quiero hacer bodas aquí'. Me miraban raro porque el concepto de wedding planner no estaba extendido en Almería. Aquí el catering se encargaba de todo».

Ampliar Anna Ambrosiewicz, organizadora de bodas.

Anna fue creando su propia red de lugares, fincas, cortijos y proveedores locales. Poco a poco, y gracias a las imágenes de las bodas que organizaba, su negocio comenzó a hacerse hueco en internet. Las redes sociales, en especial Instagram, hicieron el resto: las fotografías de parejas radiantes, en los escenarios almerienses terminaron de enamorar a quienes buscaban una boda distinta, íntima y con el exotismo que solo ofrece esta tierra.

Destino internacional

«Al principio eran solo alemanes, pero ahora tengo clientes de todo el mundo: Inglaterra, Canadá, Abu Dhabi, Sudáfrica… Incluso ahora estoy gestionando una boda en la que la mitad de los invitados vienen de Venezuela y la otra mitad de Australia», cuenta Anna, que confiesa que organizar estos eventos supone un trabajo integral: desde buscar alojamiento para los invitados hasta gestionar el transporte, el catering, la decoración o el entretenimiento.

«Las bodas que organizo no son de un solo día. Normalmente duran un mínimo de tres noches y muchas veces los invitados aprovechan para quedarse una semana o más y recorrer Andalucía. Así se mezclan vacaciones y boda, lo que hace que el ambiente sea muy relajado, nada que ver con el estrés típico que solemos ver en las bodas tradicionales», explica.

Y ese ambiente distendido se nota desde el primer momento. El día previo a la boda, por ejemplo, es habitual organizar un 'get together': una especie de preboda en la que todos los invitados, muchos de los cuales ni se conocen entre ellos por venir de diferentes partes del mundo, se reúnen para compartir una barbacoa, una paella o unas tapas en un chiringuito de Agua Amarga o San José. Así, los suegros y las familias se conocen antes del gran día, en un entorno relajado y con el sol almeriense como invitado de lujo.

«El día de la boda es igual de especial. Por la mañana están todos en la piscina, tomando el sol, con una cerveza o un cóctel en la mano. Cuando llega el momento, saco a la novia de la piscina para que se arregle y empieza el proceso: peluquería, maquillaje… pero siempre en un ambiente relajado. Nada de prisas ni nervios», relata Anna.

Bodas con vistas

Las ceremonias se realizan en emplazamientos privilegiados donde siempre, de una forma u otra, se vea el mar. Ya sea en cortijos con vistas, en miradores naturales o en fincas que parecen suspendidas sobre el Mediterráneo, el Cabo de Gata es el escenario idóneo para quienes buscan una boda de postal. Las ceremonias son civiles, personalizadas, en alemán, inglés o francés, adaptándose a la lengua de los protagonistas.

Tras el sí, quiero, llega el banquete, en el que Anna pone especial atención a la gastronomía almeriense. «Los novios y los invitados a menudo no han probado nunca nuestra comida, así que para muchos es un descubrimiento. Confían en mí para elegir el menú y siempre se van encantados con las tapas, el pescado, los vinos…».

Las bodas suelen terminar en fiestas íntimas, sin grandes alardes, aunque con momentos inolvidables para todos. Al día siguiente, muchos optan por organizar un brunch con todos los invitados o realizar alguna actividad como excursiones en kayak o paseos a caballo por el parque natural.

Entre los lugares predilectos para estos eventos destacan Agua Amarga y San José, además de enclaves más escondidos que Anna guarda con celo para ofrecer exclusividad a sus clientes. «Busco siempre sitios pequeños, acogedores, donde los novios y sus invitados se sientan como en casa y no haya otros turistas o eventos a la vez».

Con más de una década de experiencia y decenas de bodas a sus espaldas, las anécdotas no faltan: desde anillos de boda que se pierden tras dejarlos en el techo del coche, hasta novias que sufren golpes de calor por no hidratarse bien en pleno junio almeriense. «Desde aquella vez que la novia acabó en el hospital, me he vuelto muy estricta con el tema del agua. A todos les digo que beban constantemente, porque el calor aquí no perdona y no lo saben», advierte.

Una de las historias más bonitas que nos comparte Anna ocurrió hace apenas unos días: «Me escribió un novio de una de las primeras bodas que organicé aquí. Ya van a hacer diez años y quieren celebrar el aniversario en el mismo sitio, en la misma fecha. Eso es muy especial para mí». De hecho, asegura que mantiene el contacto con al menos el 50% de las parejas que ha casado, y no son pocos los que vuelven cada año para celebrar su aniversario en Almería o incluso buscan comprarse una casa en la zona.

Además, detalla que los novios a los que casa Siempre se van enamorados de Almería. Del mar, del sol, de la gastronomía, de la tranquilidad... Pero sobre todo del ambiente especial que aquí se respira. Cabo de Gata tiene algo que no se encuentra en otros sitios. Una mezcla de naturaleza salvaje, autenticidad y belleza que hace que cada boda aquí sea mágica».

De la mano de proyectos como Ambrosia Wedding, Almería se está consolidando como un destino de bodas internacionales, un escaparate que pone en valor no solo el Cabo de Gata, sino toda la provincia. «La gente me dice que mis novios son todos guapísimos, parecen modelos. Yo también lo pienso. Pero creo que es la magia del lugar lo que les hace brillar aún más. Aquí todo el mundo está guapo y feliz».