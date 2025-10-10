Aumentan un 60% los ingresos en Salud Mental Infanto-Juvenil desde la pandemia en Almería Almería registra más de 80.000 consultas en este servicio durante el último año, 11.000 de ellas de nuevos pacientes

Almería Viernes, 10 de octubre 2025

El Día Mundial de la Salud Mental se conmemoró ayer y, en este marco, desde las instituciones trataron de apoyar a las personas y colectivos que conviven con este tipo de patologías. En Almería, durante el último año se han atendido más de 80.000 consultas de Salud Mental, más de 11.000, primeras consultas y por encima de 60.000, seguimientos.

«Hemos puesto en marcha nuevas consultas específicas para la infancia, la adolescencia y la psicogeriatría, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y ofrecer una atención integral», detalló ayer la jefa de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental del Hospital Universitario Torrecárdenas, Susana Miras.

Además, indicó que «tras la pandemia se ha detectado un aumento del 35% en la demanda de atención por ansiedad, depresión y malestares emocionales. En la población infanto-juvenil este incremento ha sido aún mayor, con un 45% más de consultas y un 60% más de ingresos respecto a etapas anteriores».

Ante este escenario, Miras subrayó la importancia de la prevención y la atención a todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez. «Hablamos de salud mental también cuando hablamos de prevención, de una infancia digna, de una adolescencia que aprenda a vivir como adulta, y de las personas mayores, que a menudo sufren soledad y vulnerabilidad. Desde Torrecárdenas trabajamos con programas específicos de intervención en todas estas etapas», apuntó en la visita institucional que se realizó ayer a la mesa informativa instada con motivo de esta efeméride en el Centro Periférico de Especialidades (CPE) Bola Azul de Almería, en la que participaron distintas asociaciones que trabajan con personas con problemas de salud mental, así como representantes de Faisem (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental) y de la Mesa Técnica de Salud Mental de Almería.

«La enorme presencia que tenemos hoy celebrando el Día Internacional de la Salud Mental demuestra el compromiso de las instituciones, las asociaciones y la ciudadanía. Este día nos recuerda que la salud mental no es un lujo, es una necesidad, porque sin salud mental no hay salud», afirmó la jefa de Unidad.

Entre los asistentes ayer a la Bola Azul se encontraban el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, la diputada provincial María del Mar López y la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez. En el acto se puso de relieve la importancia de la colaboración institucional y el trabajo conjunto entre administraciones y entidades sociales en favor de la salud mental.

«El Día Mundial de la Salud Mental nos recuerda la necesidad de situar la salud mental en el centro de las políticas públicas y del bienestar social. Es una responsabilidad colectiva reconocer que el bienestar emocional de las personas es tan importante como la salud física, y que ambos deben abordarse de forma integral», apuntó el delegado.

«Desde el Ayuntamiento hemos promovido la creación de la Mesa Técnica de Salud Mental, que reúne a instituciones públicas, entidades sociales, asociaciones y profesionales del ámbito sanitario y educativo, y bajo su coordinación se han celebrado más de 20 actividades para sensibilizar sobre la salud mental», añadió Paola Laynez.

La diputada provincial María del Mar López, por su parte, resaltó la importancia de una efeméride que pone el foco en la necesidad de visibilizar y normalizar un asunto que afecta a toda la sociedad. «Es esencial entender que la salud mental es tan importante como la salud física. Pedir ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Desde la Diputación Provincial de Almería, la salud mental es una prioridad transversal y un pilar fundamental de las políticas en materia de bienestar», indicó en este entorno.

En este sentido, explicó el trabajo con colectivos como Teléfono de la Esperanza y la asociación El Timón y la prevención y la atención de problemas de salud mental relacionados con las adicciones a través del Servicio Provincial de Adicciones.

Juan de la Cruz Belmonte expresó el compromiso de la Junta de Andalucía con las personas que conviven con problemas de salud mental y sus familias, señalando que «la salud mental es una prioridad para el Gobierno andaluz. Trabajamos cada día para ofrecer una atención más cercana, humana y de calidad, y para reducir el estigma que aún persiste en torno a estos trastornos».

Asimismo, destacó que «la salud mental infanto-juvenil es uno de los grandes retos de nuestro tiempo» «Cada vez aumenta más la demanda de atención en este ámbito, y desde la Junta de Andalucía estamos tomando medidas para prevenir, acompañar y tratar de manera integral a quienes lo necesitan. Este problema es una cuestión de salud pública que requiere la implicación de todos: ayuntamientos, diputaciones, colegios profesionales, asociaciones y, por supuesto, la ciudadanía», aseguró.