Aumentan los incidentes con motos náuticas en Almería Capitanía Marítima ha detectado un incremento en estos casos, que acumulan una de cada cinco sanciones

E. P. Almería Martes, 19 de agosto 2025, 19:49 Comenta Compartir

Capitanía Marítima ha adoptado una serie de normas especiales para la navegación y el uso de las motos náuticas en aguas de Almería, al detectarse un aumento en el número de incidentes vinculados a la proliferación y modo de conducción de dichos aparatos. El incremento de motos náuticas, tanto por particulares como por parte de empresas de alquiler, ya dejó en 2023 un total de 47 sanciones por valor de más de 150.000 euros. Si bien durante el pasado año bajó a 33 el número de sanciones relacionadas con el uso de este transporte, aún representan el 17% del total de los expedientes sancionadores tramitados, esto es, casi uno de cada cinco.

El capitán marítimo José Aranda Vasserot señala en su resolución un mayor número de motos náuticas que, además, cuentan cada vez con más potencia, lo que «se ha traducido en un aumento importante del número de incidentes y accidentes provocados en la mayoría de ocasiones por el uso indebido de la moto y por el incumplimiento de normas».

«Esta situación, además de comprometer la seguridad en las playas y zonas ribereñas tanto de bañistas como de otros artefactos flotantes de recreo y embarcaciones menores, ha despertado una importante alarma social que se refleja en múltiples quejas ciudadanas y denuncias», ha aseverado el responsable de Capitanía Marítima a razón de las denuncias que llegan desde los cuerpos policiales.

Así, se ha optado por actualizar las normas de uso, que estarán vigentes hasta el próximo 30 de septiembre en todo el ámbito geográfico de la Capitanía Marítima de Almería y sus distritos asociados de Adra, Carboneras y Garrucha, así como en la isla de Alborán y sus aguas.

De este modo, salvo en el caso de las motos náuticas pertenecientes a organismos públicos de salvamento, control y vigilancia de playas o fuerzas y cuerpos de seguridad, queda totalmente prohibida la navegación de este tipo de vehículos en las zonas de baño balizadas extendidas por otros 100 metros desde las boyas de señalización.

En los tramos no balizados, desde la orilla hasta la línea que dista de ésta 300 metros, sólo se permitirá la navegación de las motos náuticas para acceder a los canales de lanzamiento y varada, o salir de estos hacia la mar, con una derrota perpendicular a la playa a una velocidad que no superará los tres nudos.

Las motos no podrán fondear en las zonas de baño ni quedar amarradas a las boyas, incluidas las de las ayudas a la navegación y de señalización de zonas de baño o canales de lanzamiento y varada. El acceso a los canales tendrá como fin únicola introducción o extracción.