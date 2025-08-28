Aumentan las enfermedades de transmisión sexual en mayores de 60 años en Almería La gonorrea, sífilis y clamidia son las ITS más repetidas por este grupo de población en los ambulatorios almerienses desde 2022

La edad no es una barrera ni mucho menos un impedimento para tener una vida íntima activa. De hecho, cada vez más personas mayores de 60 años mantienen relaciones de forma libre y plena, motivo que derivado en un aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) entre mayores de 65 años en Almería.

En los últimos tres años, los médicos almerienses han registrado un repunte en infecciones por clamidia, gonorrea y sífilis, según los últimos datos arrojados por la Consejería de Salud y Consumo a IDEAL a fecha de 15 de enero. Como muestra, dos botones: en 2022 se notificaron 298 casos de clamidia y, en 2024, aumentaron hasta 652. En el caso de la gonorrea, se diagnosticaron 229 casos en 2022 mientras que en el ejercicio anterior, unos 334 pacientes llegaron a consulta con esta infección. En cuanto a la sífilis es una ITS que no se ha disparado pero que también ha crecido en solo tres años, ya que en 2022 se dieron 147 casos y 173 en 2024. Los herpes genitales han tomado un leve descenso con 35 casos, dado que en 2023 se contabilizaron 60 almerienses.

En la región andaluza, las infecciones por sífilis y gonorrea han aumentado un 215% en personas mayores de 65 años en Andalucía en los últimos cinco años. Sevilla es la que más incidencia muestra en mayores de 65 años con1.506 casos de clamidia y 1.473 de gonorrea (941 en 2022). Lo mismo sucede con la sifilis, que en la capital hispalense se han dado 727 casos en el último año frente a 507 en 2022.

En el caso de la comunidad autónoma, la incidencia de las infecciones de transmisión sexual ocurre con mayor frecuencia en el rango entre 45 y 65 años, con 1.452 hombres afectados en 2024 y 292 mujeres. No obstante, los mayores de 65 años han experimentado un aumento en estas infecciones, por ejemplo, en la sifilis, con 125 casos.

Este fenómeno no es casual. La mayoría de nuevos contagios se concentran en personas que, tras enviudar o divorciarse, han iniciado nuevas relaciones de pareja. La apertura emocional es una gran noticia, pero suele ir acompañada de un gran olvido: el preservativo y los controles médicos siguen siendo igual de importantes a cualquier edad.

Miguel Arranz, psicólogo, explica a IDEAL que se ha producido una evolución en las últimas décadas en lo que a las relaciones sentimentales respecta. «No solamente a nivel cultural, también a nivel físico, es decir, la gente se cuida más y es más longeva», señala. A partir de los 65 años, tanto mujeres como hombres se han quitado «el estigma» de no tener relaciones sexuales.

A esta situación se ha referido a un estudio donde hace referencia a que el 62% de los hombres y el 37% de las mujeres mayores de 60-65 años se consideran sexualmente activos. «Es una cantidad bastante alta porque décadas atrás se llegaba solamente al 40%», ha indicado. Además, Arranz remite a una encuesta del CIS, que arrojaba que el porcentaje de personas bastante o muy satisfechos con su vida sexual en mayores se acercaba a un 73,3%. «Es un dato bastante llamativo, porque en otras décadas no llegaba ni al 20% de personas que se consideraban así», ha subrayado el profesional.

No obstante, un estudio de Sexual Medicine hace referencia a que el placer sexual es más alto en poblaciones mayores de 65 años «porque se enfoca más en la intimidad y el placer que en la procreación», reconoce. «Lo que yo veo, también, es que hay un cambio en las normas sociales y eso se percibe, ya no hay esa estigmatización de la sexualidad en la vejez y cada vez está más normalizado hablar de estos temas», manifiesta Arranz.

En esta línea, pone de referencia los programas televisivos para buscar pareja, «los mayores son los que hablan con más claridad a la hora de decir lo del interés por tener una relación sexual, se ha quitado ese tabú y la gente está en una edad en la que quiere disfrutar, también, las mujeres, donde antes se mantenía la leyenda urbana de que la menopausia limitaba y está comprobado que hay un mayor bienestar general en las conductas sexuales».

