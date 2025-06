El audio de 'Los Saúles': «Que lo oiga todo el mundo, fue todo un accidente»

Nerea Escámez Almería Viernes, 6 de junio 2025, 15:46 Comenta Compartir

Todo fue por un accidente. «Como quien se dispara mientras limpia el arma o está de cacería y le pega un tiro a un padre o un hijo». Así lo explica un miembro del clan de 'Los Saúles' a otro del clan de 'Los Lateros' a través de un audio –al que ha tenido acceso este diario– en el que reclama enfriar los ánimos y acabar con la violencia y la tensión que se ha experimentado en las últimas jornadas en Puente del Río, en Adra, después de que J. C. fuera herido de bala y muriera en el Centro de Salud de Adra víctima de las heridas provocadas por el arma de fuego.

En un monólogo en el que el emisor pide calma y sosiego tras la muerte «por accidente» del joven abderitano el pasado lunes, la persona que graba el mensaje expone que tan fue así que, tras el tiroteo, uno de sus familiares fue a socorrer a la víctima junto a un conocido de ambos. En su discurso traslada que «en ningún» momento querían hacerle daño. «Éramos más que una familia, eso fue un accidente», insiste.

La Guardia Civil tiene constancia de la existencia de estas grabaciones e investiga, desde última hora del jueves, estos archivos de audio en el marco de las diligencias para esclarecer el crimen y los sucesos violentos que estallaron el lunes con un tiroteo y un fallecido por arma de fuego.

El emisor del audio explicita en varias ocasiones que le da «igual» que estos archivos se difundan. «Los pongo aquí para que lo escuche todo el mundo, hombre, que sepa cómo son las cosas», comenta en uno de los pasajes de estas grabaciones. Los agentes aún no han identificado al autor de las grabaciones. Además, continúa estrechando el cerco sobre el presunto autor de los disparos mortales y trata de dar con el arma homicida.

«Nosotros no somos asesinos de niños ni de mujeres, tienes mi palabra»

Repite, de forma reiterada, que todo fue un accidente. Algo que no debió de haber sucedido. «Nosotros no somos asesinos de niños ni de mujeres, tienes mi palabra», le explica a la otra persona en un mensaje que se extiende al menos un par de minutos. «Los pongo aquí para que lo escuche todo el mundo, hombre, que se sepa cómo son las cosas», subraya, mientras que la Policía Judicial de la Guardia Civil ya posee estos audios para analizar su contenido. En la barriada, mientras tanto, la tensión persiste y se mantiene una vez que se ha enterrado el cuerpo del joven fallecido, el pasado martes, en medio de un despliegue policial sin precedentes en la zona. Por ello, 'Los Saúles' insisten a los miembros de la víctima que fue un error, un hecho que se lo pueden trasladar «al alcalde y a quién quiera» de la ciudad de Adra.

Además, el responsable de este mensaje dice, totalmente convencido, que le reproduzca el mensaje «a todo el mundo» para que comprendan lo sucedido. Cabe recordar que los miembros de 'Los Saúles' abandonaron sus domicilios el día del tiroteo mortal en señal de respeto a la familia de la víctima y como ejemplo del destierro que se aplica en estas circunstancias en el pueblo de etnia gitana. No obstante, un vehículo apareció calcinado este jueves en la zona del tiroteo, unos hechos que podrían estar relacionados.

Algunos de ellos, quieren acceder a la barriada, a su zona de toda la vida. Sin embargo, está todo acordonado y no tienen acceso a sus hogares. «Pónselo, que lo escuche todo el mundo y que dejen nada más que a los hombres (...) dos veces hemos ido ahí y no podemos porque está la Guardia Civil ahí, incluso con los GEO que ellos hacen su trabajo pero si no fuera por ellos, ya nos hubiéramos tomado algún café», dice al cierre de la grabación.

«Nos fuimos por respeto, pero estáis quemando las casas» La madrugada del martes, tras el tiroteo mortal, cuatro viviendas del clan de 'Los Saúles' ardieron causando daños materiales en su interior. Con ellas ya vacías, el autor del mensaje indica al miembro de 'Los Lateros' que su marcha de la pedanía de Adra se hizo «por respeto», sin embargo, señalan que están «pagando a gente para que quemen las casas, pero nos vamos a ver y aclararemos las cosas con un café, no son las circunstancias así como las pintáis», zanja.