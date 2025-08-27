Atropellan a una joven en El Toyo Vecinos reclaman más medidas para limitar la velocidad en la urbanización turística tras el siniestro

Una menor de 14 años ha sido víctima, la tarde del pasado martes, de un atropello de carácter leve que le ha dejado heridas de distinta consideración.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han confirmado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar poco antes de las 19.55 horas, cuando se recibió un aviso ante el atropello de una adolescente en el Paseo de El Toyo.

Así, se dio aviso a Policía Local y servicios sanitarios, que trasladaron para una mejor exploración a la menor hasta el Hospital de El Toyo, ya que presentaba algunas heridas en rodillas y barbilla a causa del choque y la caída.

Vecinos del barrio El Toyo-Retamar han manifestado, ante estos hechos, su intención de solicitar el Ayuntamiento de Almería la implantación de más medidas para limitar la velocidad del tráfico en la zona.

Han sido, de hecho, varios los vecinos que se han sumado a una petición popular para hacer que se cumpla el límite de 30 kilómetros por hora que marca la vía para evitar situaciones de peligro, sentido en el que han interesado medidas como una poda «urgente» de la vegetación para recuperar visibilidad o la creación de pasos de peatones sobreelevados.

Entre otras medidas, también han avanzado su intención de solicitar mediante registro al Consistorio un repintado de la señalización, junto con otra de carácter vertical y luminosa, el posible el establecimiento de un radar pedagógico o, incluso, semáforos con pulsador.

Cabe recordar que el pasado mes de julio, a través de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Ayuntamiento adjudicó a la empresa Iluminaciones Futuras de LED las obras de mejora del alumbrado en pasos de peatones de la urbanización El Toyo con una inversión total de 66.550 euros y un plazo de ejecución previsto de dos meses.

En total, se instalarán 34 luminarias de cuatro metros de altura que darán cobertura a 17 pasos peatonales estratégicamente ubicados en la zona en respuesta a las demandas vecinales.