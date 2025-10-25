«Asombro y preocupación» de la Mesa del Tren por la 'sostenibilidad' del Plan de Movilidad de la Junta para Almería Tejada: «Dejarlo todo al arbitrio de seguir generando huellas de carbono a través de los coches particulares y autobuses nos parece, desde el punto de vista político, muy irresponsable»

Las reacciones al Plan de Movilidad Sostenible de Almería elaborado por la Junta de Andalucía y que está pendiente del visto bueno del Consejo de Gobierno no se han hecho esperar. La Mesa en Defensa del Ferrocarril ha mostrado su «gran asombro y preocupación» por el acuerdo del consejo de administración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería de un proyecto que «deja en el transporte por carretera, tanto de vehículos privados como de autobuses, las soluciones de movilidad para los 390.000 ciudadanos que viven en las comarcas y áreas de influencia». Considera, no en vano, esta plataforma ciudadana que aglutina a más de 200 colectivos de la provincia «una grave responsabilidad no buscar soluciones limpias en el corto plazo que podrían traer y reducir la huella del carbono» en su área de influencia.

«Seguimos insistiendo en que el ferrocarril es la solución», ha expresado José Carlos Tejada, coordinador y portavoz de la Mesa, que defiende que «en el corto plazo, es viable la puesta en funcionamiento del tren de cercanías del Bajo Andarax». Y, si bien, valora que dicho plan recoja «la posibilidad de realizar estudios de implementación tanto del Bajo Andarax como de la conexión ferroviaria con el Poniente», lamenta que deje «en manos del Estado que este estudio se realice». «No vemos mucho compromiso, en este caso, por parte de la Junta de Andalucía en aportar presupuesto para que se redacten esos proyectos», ha incidido Tejada, que le ha recordado que ya existe un estudio de implementación que data de 2018.

Desde la Mesa, ha insistido Tejada, «vamos a seguir trabajando en la reivindicación de que la conexión ferroviaria con el Bajo Andarax se haga lo antes posible». «Seguiremos tocando la puerta del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta», ha remarcado el portavoz de esta organización, que demanda a ambos gobiernos que «sumen voluntades y presupuestos para comenzar a dar soluciones en una provincia como la nuestra, donde al día y hora de la fecha no hay un solo transporte limpio y sostenible, como habla el proyecto».

Actuaciones en Andalucía

Tejada ha incidido, además, en que el hecho de que el Plan de Movilidad Sostenible se sustente en Almería en potenciar el sistema público de transporte por carretera, entre otras medidas, significa que la Junta de Andalucía «políticamente, no quiere invertir ni un duro en las conexiones ferroviarias en la provincia de Almería». Y, en este sentido, ha señalado las diferencias existentes entre Almería con otras provincias andaluzas «donde sí está por invertir, conjuntamente con el Gobierno de España, como es la integración ferroviaria en Granada». «Allí se va a generar una línea de cercanías que va a pasar por varios barrios de Granada y va a finalizar en el aeropuerto granaíno», ha añadido el portavoz de la Mesa del Tren de Almería.

Recuerda, asimismo, Tejada el caso de «la ampliación del tren del litoral de la comarca malagueña. Esa obra va a ser muy importante. ¿Y quién promovió la mesa informativa? Pues la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta», ha remarcado, además de preguntarse «¿por qué no invirtieron, por parte de la Junta, más dinero en soluciones de movilidad en el resto de las provincias andaluzas el año pasado?»; y de responderse: «Porque prácticamente se gastaron todo el dinero en la aportación de 615 millones de euros que hicieron en la ampliación de la línea 3 del metro sevillano».

Es más, ha asegurado, Tejada: «Tenemos noticias de que también están a punto de firmar un convenio de cara al año que viene para la ampliación de la línea 2 del metro sevillano, que llegaría hasta el aeropuerto de Sevilla».

Concluye el portavoz de la Mesa del Tren que el Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge, en cuanto a las competencias ferroviarias de la comunidad, que «en líneas que haya propulsado o incitado la Junta Andalucía, líneas privadas propias de la región, también tienen la posibilidad de llegar a acuerdos y convenios en el resto de las conexiones ferroviarias, donde sí es competente el Gobierno de España».

En definitiva, valora el portavoz de la plataforma reivindicativa, «nos preocupa que, al final, el Consorcio Metropolitano de Transportes no haya sido valiente a la hora de decirle a la Junta de Andalucía que Almería necesita empezar a tener soluciones de movilidad sostenibles, porque es que no tenemos ninguna. Ahora no hay ningún medio de transporte limpio en la provincia. Y claro, dejarlo todo al arbitrio de seguir generando huellas de carbono a través de los coches particulares y autobuses nos parece, desde el punto de vista político, muy irresponsable».