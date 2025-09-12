Asociaciones de vecinos de Almería se unen contra la «desproporcionada» subida de la basura La FAVA Argar organiza una reunión con diferentes colectivos para crear una plataforma informativa: «Nos ha pillado en plena feria de Almería, cuando los vecinos estaban de fiesta y no han conocido la noticia»

Alicia Amate Almería Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:10

Representantes de distintas asociaciones de vecinos de la ciudad de Almería han participado este jueves en una reunión convocada por la Federación de Asociaciones Vecinales (FAVA) Argar centrada en la nueva tasa del servicio de recogida de residuos. El objetivo que persiguen es «crear una plataforma para informar a la ciudadanía de la subida bestial del recibo de la basura», según ha trasladado tras la misma la presidenta de la Federación, Pilar Rodríguez.

«Proponemos crear una coordinadora para responder de forma unánime a este tarifazo que nos ha pillado en plena feria de Almería, cuando los vecinos estaban de fiesta y no han conocido la noticia», ha puntualizado Rodríguez.

La organización vecinal considera que se trata de «una subida desproporcionada, teniendo en cuenta lo sucia que está Almería y lo sucios que están los contenedores, que la basura de Almería no se está reciclando ya que desde el 2022 que se quemó la planta de reciclaje se está enterrando creando montañas de desechos». La FAVA Argar ha incidido en que los almerienses pasan de pagar 60 euros a 130 euros, «una burrada de subida que han de soportar todos los bolsillos de los ciudadanos».

A la reunión celebrada en la sede de la Asociación de Vecinos (AVV) Jairán-Zapillo han asistido «diferentes partidos políticos y concejales, apoyando la iniciativa de la coordinadora», ha detallado la FAVA Argar.