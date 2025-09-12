Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reunión convocada por la FAVA Argar de Almería. R. I.

Asociaciones de vecinos de Almería se unen contra la «desproporcionada» subida de la basura

La FAVA Argar organiza una reunión con diferentes colectivos para crear una plataforma informativa: «Nos ha pillado en plena feria de Almería, cuando los vecinos estaban de fiesta y no han conocido la noticia»

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:10

Representantes de distintas asociaciones de vecinos de la ciudad de Almería han participado este jueves en una reunión convocada por la Federación de Asociaciones Vecinales (FAVA) Argar centrada en la nueva tasa del servicio de recogida de residuos. El objetivo que persiguen es «crear una plataforma para informar a la ciudadanía de la subida bestial del recibo de la basura», según ha trasladado tras la misma la presidenta de la Federación, Pilar Rodríguez.

«Proponemos crear una coordinadora para responder de forma unánime a este tarifazo que nos ha pillado en plena feria de Almería, cuando los vecinos estaban de fiesta y no han conocido la noticia», ha puntualizado Rodríguez.

La organización vecinal considera que se trata de «una subida desproporcionada, teniendo en cuenta lo sucia que está Almería y lo sucios que están los contenedores, que la basura de Almería no se está reciclando ya que desde el 2022 que se quemó la planta de reciclaje se está enterrando creando montañas de desechos». La FAVA Argar ha incidido en que los almerienses pasan de pagar 60 euros a 130 euros, «una burrada de subida que han de soportar todos los bolsillos de los ciudadanos».

A la reunión celebrada en la sede de la Asociación de Vecinos (AVV) Jairán-Zapillo han asistido «diferentes partidos políticos y concejales, apoyando la iniciativa de la coordinadora», ha detallado la FAVA Argar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer atropellada por un autobús en la Rambla
  2. 2 El Ejido celebra 43 años de independencia con una noche para el recuerdo
  3. 3 Condenados los tres repartidores de comida rápida que dieron una paliza y atropellaron a un vecino de Almería
  4. 4 Adra despide su Feria y Fiestas 2025 con gran éxito de participación y ambiente festivo
  5. 5 Mejoran la señalización de la carretera A-358 para las fiestas del Cristo de la Luz
  6. 6 Más obras en el centro de Almería: renuevan seis calles en el entorno de la Puerta de Purchena
  7. 7 «En muchas ocasiones, detrás de la vergüenza y el miedo está el éxito»
  8. 8 El almeriense Joaquín Fernández, entre los 50 oftalmólogos más influyentes a nivel mundial
  9. 9 Muere una mujer atropellada por un autobús en la Rambla
  10. 10 El cáncer de colon, uno de los más frecuentes en Almería, crece casi un 20% en apenas una década

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Asociaciones de vecinos de Almería se unen contra la «desproporcionada» subida de la basura

Asociaciones de vecinos de Almería se unen contra la «desproporcionada» subida de la basura