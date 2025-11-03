Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acto fúnebre en la base de La Legión este fin de semana. R. I.

La Asociación de Tropa y Marinería pedirá a Defensa que aclare la explosión del artefacto en Viator

El estallido provocó la muerte de un legionario e hirió a otro de gravedad, que se recupera en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería

E. P.

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:49

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) va a solicitar al Ministerio de Defensa que aclare las circunstancias en las que se produjo la ... muerte del caballero legionario Daniel Ruiz Mateo a raíz de la explosión de un artefacto en las instalaciones de la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro 'Álvarez de Sotomayor', en Viator, que también provocó graves heridas en el soldado Alejandro Carvajal Povedano, quien se recupera de las mismas en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

