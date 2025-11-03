La Asociación de Tropa y Marinería pedirá a Defensa que aclare la explosión del artefacto en Viator

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) va a solicitar al Ministerio de Defensa que aclare las circunstancias en las que se produjo la ... muerte del caballero legionario Daniel Ruiz Mateo a raíz de la explosión de un artefacto en las instalaciones de la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro 'Álvarez de Sotomayor', en Viator, que también provocó graves heridas en el soldado Alejandro Carvajal Povedano, quien se recupera de las mismas en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

«Ahora mismo hay mucha desinformación sobre lo que ha sucedido porque la principio llegaron informaciones muy confusas», ha reconocido el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, quien en declaraciones a Europa Press ha mostrado su interés en que, «desde el más absoluto respeto a la investigación judicial», se aclare cómo se produjo el incidente ante los graves daños personales registrados.

El representante de la asociación, quien también ha trasladado las condolencias a las familias de los afectados y sus deseos de «pronta recuperación» al herido, ha apuntado que a lo largo de esta semana se formalizará una batería de cuestiones que se harán llegar al Ministerio de Defensa.

Con ello, esperan que desde el Gobierno expliquen las circunstancias en las que el artefacto explotó, cómo se produjo su recogida y si la zona en la que se encontraba almacenado «era la adecuada».

De igual forma, desde ATME han trasladado sus dudas a la hora de situar el lugar exacto en el que se produjo la deflagración donde el objeto se había depositado y, sobre todo, qué provocó la trágica explosión.

«Lo único que tenemos claro es que ha habido un artefacto, es algo que no niega nadie», ha acotado Gómez ante las distintas hipótesis que se han barajado en los últimos días en los que, entre otras opciones, se ha hablado de la explosión de una caldera o, incluso, una bombona de gas.

Por otra parte, desde ATME se han puesto a disposición de las familias afectadas ante el proceso burocrático que deben encarar para poder facilitarles su asesoramiento y brindarles su apoyo. «La asociación está ahí para ayudarles en lo que necesiten», ha manifestado Gómez.