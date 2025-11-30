La Asociación de la Prensa rechaza la «restricción» a medios al pleno de la Diputación de Almería, este lunes

La Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería ha manifestado su «profunda preocupación y rechazo» ante la medida adoptada por la Diputación de ... Almería de «no permitir la entrada y presencia en el salón de plenos del Palacio Provincial de los redactores gráficos y cámaras de TV para realizar su labor informativa» durante el pleno extraordinario de toma de posesión del presidente de la institución, que se celebrará este lunes, 1 de diciembre.

«Por cuestión de limitaciones de aforo y para facilitar el trabajo de los medios de comunicación el Pleno se retransmitirá por streaming, a través de señal realizada, para todas las televisiones, radios y medios de comunicación en los canales que se indican a continuación. Se habilitará, del mismo modo, un enlace que será facilitado a todos los medios que lo precisen para la descarga de imágenes y material audiovisual de la sesión plenaria», expone la institución supramunicipal en la convocatoria a los medios de comunicación.

«En un momento en el que la sociedad demanda a las Administraciones Públicas y, por ende, al organismo provincial, máxima transparencia, esta decisión basada en meras limitaciones de aforo supone un grave retroceso en los principios y deberes democráticos que sustentan el derecho a informar y ser informado, y también al derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información veraz y completa sobre asuntos de interés público», ha valorado, sin embargo, el colectivo de profesionales en un comunicado.

La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, recuerda, «establece en su artículo 5 que las Administraciones Públicas deben actuar conforme a los principios de transparencia y en su artículo 12 reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho subjetivo de los ciudadanos. Asimismo, el artículo 6 incluye que en la celebración de plenos es necesario permitir el acceso de los medios gráficos para garantizar la difusión pública».

La Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería considera que «cerrar las puertas del salón a los medios gráficos contraviene el libre ejercicio de la labor periodística de la que forma parte esencial la imagen y el testimonio gráfico de los profesionales de TV y del fotoperiodismo». «No es suficiente con la opción de descarga de imágenes y material audiovisual de la sesión plenaria. La transparencia de la actividad pública debe garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se desarrolla un pleno histórico. Por ello, instamos a la Diputación Provincial a rectificar de inmediato esta decisión y garantizar el acceso libre de los medios gráficos, como corresponde a una institución que debe ser ejemplo de transparencia y buen gobierno», ha emplazado en la nota.