Asociación de Guardia Civil asume la defensa del agente implicado en la pelea del Postigo Varios testigos rodean al guardia civil y el propietario del bar durante el enfrentamiento. / IDEAL Sostienen que no se identificó como miembro del cuerpo y que se ha «menoscabado» su imagen para presentarlo «como un energúmeno» ALICIA AMATE ALMERÍA Viernes, 4 enero 2019, 00:16

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha asumido la defensa del agente implicado en la reyerta que tuvo lugar durante la noche del pasado jueves 27 de diciembre en la taberna 'Postigo' de la capital y que supuso la apertura de sendas denuncias por parte del citado miembro del Instituto Armado y del propietario del céntrico establecimiento de restauración ante la Policía Nacional de Almería. Una pelea que desde que se produjera hace ahora una semana ha sido protagonista de continuos comentarios en redes sociales por parte de usuarios a favor y en contra de las versiones del guardia civil y de la gerencia de la taberna que, por otro lado, se ha visto obligada a cerrar su página en una conocida web especializada en restauración debido a las amenazas recibidas a través de la misma.

Por su parte, desde la AEGC critican la información, que consideran «sesgada», que se está dando sobre el caso en la que «se deja entrever que el agente es el agresor», dicen textualmente en un comunicado remitido a los medios durante la jornada de ayer. De ahí que, tras permanecer «en silencio a lo largo de estos días a la espera de que fuera la autoridad judicial la que dilucidara sobre la agresión», han tomado la decisión de «primero, llevar a cabo su defensa jurídica y, segundo, aportar a la opinión pública la versión de nuestro compañero».

En dicho texto, basado en la denuncia formulada ante la Policía Nacional por el agente presuntamente agredido durante la reyerta, mantienen que «él no aportó en ningún momento» el dato de que fuera miembro de la Guardia Civil y que «su revelación podría ser constitutivo de delito». Una versión que coincide con la aportada por los testigos tras la pelea, incluido el propietario del bar, que aseguraron que nadie sabía que se trataba de un guardia civil en aquel momento. Es más, a este respecto, desde la AEGC aseguran no entender «cómo se ha difundido su condición de agente» y mantienen que van a tratar de averiguar «quién o quiénes han sido los que han hecho pública su profesión porque esos datos no pueden hacerse públicos».

La versión del agente

Asimismo, arguyen que su compañero «fue brutalmente agredido por cinco personas» tras responder «al insulto de 'facha' de uno de los camareros y una mujer que se encontraba en el local». Fue, según esta versión, cuando el agente «respondió verbalmente a los insultos» el momento en que «el camarero le empujó y le tiró al suelo» para, posteriormente, coger «una botella con intención de agredirle», siendo en ahí cuando «entró detrás de la barra para impedir que le pegara con ella». «En ese momento, otro camarero y cinco clientes comenzaron a pegarle, volviendo a tirarle al suelo», concluye el relato de los hechos dado a conocer por la asociación a la que pertenece el denunciante desde donde, además, aseguran que «la llegada de la Policía Nacional le salvó de recibir una agresión mayor».

Más allá de ello, desde AEGC tachan de «indignante» el trato que se ha dado a esta persona «menoscabando su imagen pública y presentándolo como un energúmeno, cuando su conducta es ejemplar» y mencionan diversas acciones «en las que puso en riesgo su vida» para salvar a varias personas.

Investigación cerrada

Desde el Cuerpo Nacional de Policía, por otro lado, consideran cerrada la investigación sobre este asunto tras recoger ambas denuncias, realizar los interrogatorios pertinentes así como las pruebas médicas forenses a dos de los tres implicados ya que el guardia civil se encontraba de viaje cuando fue citado el 29 de diciembre, por lo que solo acudieron el dueño del bar y el camarero denunciado.

Las diligencias del caso han sido trasladadas al Juzgado de Instrucción número 4 de Almería, en funciones de guardia, que deberá determinar si archiva o continúa el proceso judicial.