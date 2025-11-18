Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Recogida de bellotas en Tahal hace unos días.

La asociación que anima a los almerienses a participar en una 'bellotada'

El colectivo impulsa una gran siembra de bellotas el 13 de diciembre en la Sierra de los Filabres, dentro de un proyecto para renaturalizar un pinar de repoblación que cuenta con el apoyo de Fundación Unicaja

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

La Sierra de los Filabres se prepara para una actividad poco habitual pero cargada de significado ambiental. Se trata de una 'bellotada'. La iniciativa, organizada ... por la asociación Serbal, responsable del proyecto 'Filabres, el Renacer del Bosque Frontera', invita a los almerienses a participar en una siembra masiva de bellotas con la que se busca recuperar la vegetación autóctona y avanzar en la renaturalización de un antiguo pinar de repoblación. La acción cuenta con el apoyo de Fundación Unicaja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UCO confirma la detención del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería
  2. 2 Extraen 9,5 millones de metros cúbicos de agua y causan un daño al ecosistema de más de 400 millones de euros
  3. 3 Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido
  4. 4 El Gobierno de Garrucha interpone una querella por presunto desvío sistemático de fondos públicos
  5. 5 La UCO confirma la detención del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería
  6. 6 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  7. 7 Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»
  8. 8 Profesionales del Hospital de Poniente amplían su formación sobre drogodependencia
  9. 9 Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería
  10. 10 IU y Podemos señalan a Moreno tras la detención del presidente de Diputación de Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La asociación que anima a los almerienses a participar en una 'bellotada'

La asociación que anima a los almerienses a participar en una &#039;bellotada&#039;