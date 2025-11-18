La asociación que anima a los almerienses a participar en una 'bellotada'

La Sierra de los Filabres se prepara para una actividad poco habitual pero cargada de significado ambiental. Se trata de una 'bellotada'. La iniciativa, organizada ... por la asociación Serbal, responsable del proyecto 'Filabres, el Renacer del Bosque Frontera', invita a los almerienses a participar en una siembra masiva de bellotas con la que se busca recuperar la vegetación autóctona y avanzar en la renaturalización de un antiguo pinar de repoblación. La acción cuenta con el apoyo de Fundación Unicaja.

Según ha informado el colectivo, hace unos días se recogieron miles de bellotas en el municipio de Tahal, que ya están listas para ser plantadas el próximo 13 de diciembre en una zona de intervención ambiental situada en los Prados de Rubio, muy cerca del Collado del Conde, en los Filabres. La actividad será, además, una oportunidad para conocer de primera mano las distintas acciones de restauración ecológica que la asociación lleva meses desarrollando en este entorno.

«¿Te has apuntado ya al evento?», animan desde la organización, que ha habilitado un formulario para inscribirse de manera obligatoria. También se ofrecerá la posibilidad de desplazarse en autobús para facilitar la participación de personas de distintos municipios.

Técnica tradicional de regeneración forestal

La jornada consistirá en una siembra directa de bellotas, una técnica tradicional de regeneración forestal que busca devolver al monte especies propias de la zona, especialmente encinas y quejigos. El objetivo es diversificar un paisaje dominado durante décadas por pinos de repoblación y avanzar hacia un bosque más resistente y adaptado al clima de la comarca.

Desde la asociación subrayan que esta 'bellotada' es una actividad abierta a todos los públicos, ideal tanto para voluntarios ambientales como para familias interesadas en conocer el valor ecológico de la sierra. Será una oportunidad para comprobar cómo pequeños gestos pueden transformar el paisaje y ayudar a devolver la vida a espacios degradados.

Según explican desde Serbal, «la Sierra de los Filabres es el principal macizo montañoso y la mayor masa forestal continua de la provincia de Almería. Una isla de biodiversidad en un entorno árido, que se eleva desde el desierto actuando como un 'bosque frontera', evitando el avance de la aridez favorecida por el cambio climático».

«Su actual vegetación es consecuencia de su historia y la intensa acción humana llevada a cabo en este territorio. La minería, las grandes roturaciones, las talas descontroladas y la presión ganadera, produjeron la deforestación de gran parte de la sierra, siendo el retroceso de la masa forestal especialmente intenso durante los siglos XIX y XX, debido principalmente a toda la actividad que se desarrolló en torno a sus importantes yacimientos de hierro».

Ejemplares arrasados

«Los grandes pinos laricios que ocupaban las zonas calizas fueron arrasados, quedando actualmente tan solo unos cincuenta ejemplares centenarios. El encinar, que debió ser el protagonista en gran parte de la sierra, fue roturado para ser transformado en zonas de cultivo y tan solo se salvaron algunas manchas, especialmente en los montes de Serón, donde encontramos ejemplares tan singulares como la Encina de la Peana, declarada Monumento Natural, o la del Marchal del Abogado».

Con estos datos se entiende mucho mejor la importante de esta 'bellotada», que busca, además de los citados objetivos, «favorecer la evolución y la naturalización de los pinares de repoblación, introduciendo bajo la cubierta vegetal especies autóctonas propias del encinar producidas, en la medida de los posible, a partir de semillas locales», «romper la homogeneidad del pinar, rompiendo la linealidad y favorecer la presencia de árboles de diferente tamaño y edad» e «incrementar la resiliencia del pinar ante posibles agentes perturbadores como sequías, plagas o fuego y recuperar el acervo genético de los árboles y arboledas de la Sierra de los Filabres, más adaptados a las circunstancias especiales de esta montaña».

Además, quieren llevar a cabo acciones para favorecer la biodiversidad en general y aumentar la resiliencia de la masa forestal, fomentar el voluntariado e involucrar a la población local y prromover el uso multifuncional del monte.