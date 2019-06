Asoal reivindica los derechos de las personas sordas en la provincia de Almería El presidente de Asoal, Pepito, ayer en Almería durante su discurso en lengua de signos. / D. S. La plaza del Educador acogió la conmemoración del Día Nacional de la Lengua de Signos con un acto en el que se pidieron mejoras de accesibilidad DANIEL SERRANO Almería Sábado, 15 junio 2019, 01:18

La mañana de ayer, en la que se celebró un acto con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas en la plaza del Educador de Almería, sirvió para reivindicar los derechos, deberes y libertades de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Y es que, tal y como trasladó el presidente de la Asociación de Personas Sordas de Almería (Asoal), José María Rueda, más conocido por todos como 'Pepito', en pleno siglo XXI en la provincia todavía quedan muchos retos por asumir.

Y es que, por ejemplo, los niños sordos no están en igualdad de condiciones ya que en las distintas actividades que se organizan los niños oyentes pueden participar en todas, mientras que los pertenecientes a este colectivo no porque que no hay accesibilidad. «Es una lucha que tenemos que conseguir, hace falta que la sociedad se ponga en empatía con nosotros», aseguró Pepito.

En cuanto al acceso a las entidades públicas y privadas, el presidente de Asoal denunció las barreras comunicativas con las que se encuentran las personas sordas. «¿Con solo un intérprete en la provincia ya se cubren todas las necesidades? Las personas sordas necesitamos cubrir nuestros servicios y hacer una Almería accesible», expresó.

Sin embargo, lo que más preocupa a estas personas en nuestra tierra es la sanidad. Y es que a pesar de que en 2018 se incluyó el servicio de interpretación, las estadísticas demuestran que el año pasado las personas sordas donde más accedieron a los centros de salud fue en Almería, por lo que es necesario que se intensifique el citado servicio.

«Necesitamos estar sanos, por lo que hace falta que la Consejería de Salud incluya intérpretes dentro de los hospitales y los centros de salud de la provincia, para que haya accesibilidad», aseguró Pepito, quién trasladó que los mayores que son sordos y llevan la medalla de Teleasistencia tampoco pueden comunicarse para pedir ayuda.

Aunque en la televisión sí que hay intérpretes para los informativos, el colectivo pidió más tiempo de servicio para poder disfrutar de ella todos los días de la semana y a todas horas. Igualmente reclamaron más accesibilidad en cultura, en historia y en el patrimonio de la ciudad. «Hay cosas que nos emocionan de nuestra ciudad y no están adaptadas a la lengua de signos, por eso nuestros políticos tienen que apoyarnos», expresaron.

En el acto, al que acudieron representantes de diferentes fuerzas políticas, tanto a nivel local como provincial y autonómico, también estuvieron presentes la directora general de Discapacidad de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Mercedes López, acompañada por Alfredo Gómez, en nombre de la Fundación Andaluza de Accesibilidad y Personas Sordas.

Además, en la plaza del Educador se instalaron varias mesas en las que se podían adquirir productos para contribuir con la asociación así como aprender algunas expresiones básicas del lenguaje de signos.

Igualmente, merece la pena indicar que el pasado jueves en el Parlamento de Andalucía se leyó una declaración institucional con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas en la que se pedía que este órgano impulsara y agilizara la tramitación del Decreto por el que se apruebe el Reglamento que desarrolle las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras en la comunicación.