Ashal pide ayudas para los vuelos de Almería a Madrid y Barcelona

IDEAL Almería Sábado, 17 de mayo 2025, 23:45 Comenta Compartir

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería ha pedido a la Junta de Andalucía que solicite al Gobierno de España que declare Obligación de Servicio Público (OSP) las líneas aéreas entre Almería y Madrid y Barcelona y enseñe el documento con esa petición. «No dudamos de si se ha pedido o no, pero dado que no se ponen de acuerdo el Gobierno Central y el Gobierno Autonómico en esa cuestión, instamos a que se solicite nuevamente y se haga público el documento para que ya no nos quede ninguna duda al respecto», señalan desde Ashal.

El sector hostelero achaca a las «malas comunicaciones» los «malos datos» registrados en el primer trimestre de 2025 donde el número de visitantes en la provincia almeriense ha descendido un 13%, según ha hecho público la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía. El número de turistas registrado en este periodo ha sido de 295.000, lo que representa el 4,6% de los visitantes que recibió la comunidad, y sitúa a Almería a la cola de la comunidad junto a Jaén.

«Este bajón de turistas no se debe a problemas climatológicos, ni a cuestiones meteorológicas, no en la 'provincia de la luz', todo viene sencilla y llanamente por las comunicaciones», insisten desde Ashal.

«Hay pocas opciones para llegar hasta esta tierra en un tiempo razonable y los vuelos que tenemos además de reducidos tienen precios prohibitivos especialmente a Madrid y Barcelona, que son los principales aeropuertos por donde puede llegar el turista nacional o extranjero», de ahí que Ashal entienda como «fundamental» buscar la fórmula de abaratar los precios para «tratar de recuperar el espacio que estamos perdiendo frente a otras provincias que sí cuentan ya con transporte ferroviario moderno y que son competencia directa para nosotros. Si nuestro espacio lo empieza a ocupar otro destino, recuperarlo va a ser mucho más difícil, por lo que pedimos a las administraciones que se pongan las pilas y actúen de inmediato».

Ashal incide en que esta misma Encuesta de Coyuntura destaca que la valoración del destino Almería es de un 8,9, «luego nada hace sospechar que la razón por la que no se viaje hasta nuestra provincia sea por motivos del destino en sí mismo».