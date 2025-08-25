Un aserradero de Almería busca operario forestal con experiencia en maquinaria y motosierras La empresa nació con el objetivo de intervenir en la masa de pinar para evitar su debilitamiento, detectando en las tareas de mantenimiento forestal una oportunidad empresarial

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 17:25 Comenta Compartir

Un aserradero de la provincia de Almería ha abierto un proceso de selección para incorporar a un nuevo operario de trabajos forestales. La empresa, especializada en el aprovechamiento de la madera, busca un perfil con experiencia acreditada en el sector y conocimientos en conducción de maquinaria forestal, especialmente en el manejo de tractor de cadenas para labores de desbroce, así como en el trabajo de motosierrista.

Además, la oferta señala que se valorará de manera positiva contar con experiencia en mecánica y mantenimiento en general, así como en la conducción de otro tipo de maquinaria forestal. La previsión de la compañía es que la incorporación se produzca a partir del próximo mes de septiembre.

Una empresa con más de una década de experiencia

Aserraderos de Fiñana nace en 2007 como una idea de colaboración público-privada entre la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, Envases José Miguel S.A., Inversiones Miguel Expósito S.L. y el Ayuntamiento de Fiñana. El objetivo de esta unión fue facilitar la gestión del patrimonio forestal e impulsar la economía de la zona generando puestos de trabajo en Fiñana.

La idea surge cuando se detecta la necesidad urgente de intervenir en la masa de pinar de la comarca, ya que se estaba debilitando muy rápido, y se ve en las tareas de mantenimiento forestal una oportunidad empresarial.

Por ello, la administración se puso en contacto con las empresas del sector para pedir propuestas. Los hermanos Expósito Sánchez le hicieron llegar un estudio-proyecto, dando respuesta a todas las necesidades que demandaba este reto. Así se constituyó Aserraderos de Fiñana S.L., un modelo de negocio sostenible que mejora el tratamiento necesario de la masa forestal generando nueva actividad económica en la comarca y puestos de trabajo directos e indirectos.

Actividad en un área de unos 150 kilómetros

El aserradero cuenta con años de trayectoria en el sector y desarrolla su actividad en montes de la Sierra Nevada, Sierra de Baza y Sierra de los Filabres, en un área que abarca unos 150 kilómetros. Cada año transforma alrededor de 22.000 metros cúbicos de tronco de madera de pino en distintos productos: tablas aserradas destinadas a la fabricación de palés, astillas y serrín que se convierten en biocombustibles y energía limpia, tableros de aglomerado o materiales para usos ganaderos, así como corteza empleada en jardinería y paisajismo.

La empresa dispone de una infraestructura especializada en el aserrado de madera de pino y desarrolla un proceso de producción que comienza con la recepción y descortezado de la madera, seguido de su clasificación según calidad y diámetros. Posteriormente, se procede al aserrado, que genera madera en tablas en una proporción superior al 30%, mientras que el resto se destina automáticamente a biomasa.

Un equipo consolidado

Según indicen desde la propia empresa, el aserradero destaca por contar con un equipo estable, profesional y en constante formación, que trabaja con el objetivo de optimizar la capacidad productiva y lograr la mayor efectividad y rentabilidad en cada proyecto. Con este nuevo puesto, la empresa busca reforzar su plantilla para continuar con su labor de aprovechamiento forestal sostenible bajo el lema que la identifica: «De la madera, todo se aprovecha».