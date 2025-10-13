Los asentamientos, un problema de primer orden en la provincia de Almería Del 14 al 17 de octubre, se celebran distintos actos en torno al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

La pobreza en Almería es un problema de primer orden. Prueba de ello son los asentamientos informales en la provincia, que se presentan como uno de los aspectos más llamativos de esa cara muchas veces oculta de la economía almeriense. De hecho, estos lugares se mantienen al 100% como estructuras permanentes, según indican organizaciones sociales, una situación que refleja la cronificación de la exclusión en zonas agrícolas y periurbanas.

Son espacios donde residen personas sin acceso regular a agua, luz o servicios básicos, al margen del sistema y con graves obstáculos para empadronarse o acceder a la sanidad, la educación o la vivienda.

A menudo, uno de cada cuatro residentes lleva más de una década viviendo en esas condiciones, sin una alternativa real de integración. Esta realidad será uno de los temas centrales de la Semana Almería Unida contra la Pobreza 2025, que se celebra del 14 al 17 de octubre en distintos puntos de la capital.

Andalucía, a la cabeza de la desigualdad

Los datos confirman que Andalucía sigue siendo una de las comunidades con mayor tasa de pobreza o exclusión social (35,6%), casi diez puntos por encima de la media nacional. En el conjunto de España, 12,5 millones de personas, el 25,8% de la población, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión (tasa AROPE, un indicador oficial de la Unión Europea), y 9,6 millones viven directamente en situación de pobreza.

La pobreza infantil alcanza el 34,6%, la cifra más alta por grupos de edad, y la vulnerabilidad golpea con especial dureza a las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres (50,3%). Además, uno de cada nueve trabajadores (11,7%) vive en pobreza a pesar de tener empleo, una realidad que evidencia la precariedad laboral y la falta de cobertura social efectiva.

Una llamada a la acción

Este año, la plataforma Almería Unida contra la Pobreza centra su campaña en «garantizar el respeto y el apoyo adecuado a las familias» y acabar con los maltratos sociales e institucionales. La iniciativa, impulsada por más de una veintena de entidades sociales, eclesiales y comunitarias, entre ellas Cáritas, Almería Acoge, CEPAIM, NOESSO y Manos Unidas, busca que las administraciones y la ciudadanía asuman cuatro compromisos concretos.

El primero de ellos es proporcionar apoyos efectivos a las familias, sin trato degradante, con acceso ágil al empadronamiento, la salud, la educación y la vivienda. Además, piden trabajo decente y conciliable, combatiendo la pobreza laboral y la temporalidad, a lo que se suma la protección prioritaria de la infancia y los hogares monoparentales y la generación de alternativas habitacionales dignas que reconozcan y afronten el problema de los asentamientos.

Aporofobia: el rechazo a los pobres

La campaña también alerta sobre la aporofobia, el rechazo u odio hacia las personas pobres, que a menudo pasa desapercibido pero tiene graves consecuencias sociales. Aunque España la incorporó en 2021 como agravante en el Código Penal, las organizaciones denuncian vacíos de protección y falta de sensibilización, que alimentan los discursos de odio y la discriminación, especialmente hacia personas migrantes o sin hogar.

Semana de actos y reflexión

La Semana Almería Unida contra la Pobreza 2025 incluye un programa de actividades en la capital para promover la reflexión y la participación ciudadana, con un encuentro interreligioso el martes 14 de 19:30 a 20:30 en la Plaza de las Velas (Avenida Federico García Lorca), una Concentración ciudadana - Círculo de Silencio en la Plaza de San Sebastián, el miércoles 15 de octubre de 19:30 a 20:30, una concentración de escolares en el Anfiteatro de la Avenida Federico García Lorca el jueves 16 de octubre de 11:30 a 12:30 y una mesa redonda en el Salón de Actos de la Residencia Sacerdotal Juan de Ávila (Plaza de la Catedral) el viernes 17 de octubre a las 19:30.