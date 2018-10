Cierre definitivo de H&M en el centro de Almería La tienda del Paseo de Almería, esta mañana. / A. A. El establecimiento del Paseo, uno de los más grandes del centro, cuelga el cartel de cerrado e invita a sus clientes a visitarlo en el futuro Centro Comercial Torrecárdenas ALICIA AMATE Almería Martes, 16 octubre 2018, 12:13

Paraguas en mano, esta mañana los viandantes más madrugadores no podían evitar dirigir la mirada hacía el cartel que ocupaba el escaparate de la tienda de H&M del Paseo de Almería. «¡Nos mudamos! Próxima apertura en el C. C. Torrecárdenas» indica el enorme letrero que será testigo del cierre de uno de los establecimientos de mayor superficie del centro de la capital.

Tal y como estaba previsto, la cadena de origen sueco abrirá un nuevo establecimiento en Torrecárdenas, cuya inauguaración está prevista para el próximo jueves, por lo que anunció hace semanas la clausura de su tienda del centro de Almería. Eso sí, antes de echar el candado definitivamente, organizó una venta masiva de prendas a precios de saldo que ha llenado durante las últimas semanas el establecimiento.

Además de H&M, se 'mudan' a Torrecárdenas otros nombres como Stradivarius o Casa, esta última, dedicada a la venta de productos de decoración.