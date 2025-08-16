Ascenso al Pico del Saliente para celebrar las fiestas de Las Pocicas Una ruta senderista se ha enmarcado dentro del programa festivo de esta pedanía de Albox, que se celebra del 11 al 17 de agosto

Grupo que realizó el recorrido entre el Santuario de El Saliente y el pico de El Saliente.

E. Gabriel Llanderas Almería Sábado, 16 de agosto 2025, 12:03

La Comisión de Fiestas de la pedanía albojense de Las Pocicas, en colaboración con el guía de montaña Carlos Gómez (Monturguias), ha organizado una ruta de senderismo al Pico del Saliente, dentro del programa de actividades de sus fiestas patronales. Ha sido una experiencia muy positiva para los participantes, un grupo muy numeroso y variado, con presencia tanto de adultos como de niños que pudieron disfrutar de la experiencia.

El recorrido, conocido como la Subida Vertical al Pico del Saliente, parte tras alcanzar el Santuario, cuando los senderistas toman un sendero hacia el monte Roel, para después desviarse por la conocida Senda de la Mesa. Una vez en el barranco, comienza el ascenso directo por 'el embudo' hasta alcanzar la cumbre, pasando junto a la Sima del Saliente.

En apenas 3,2 kilómetros de distancia, los participantes afrontan un desnivel positivo de 620 metros, lo que convierte la ruta en un reto físico importante y, a la vez, una experiencia paisajística única, con vistas privilegiadas de la comarca.

Un completo programa de fiestas

Del lunes 11 al domingo 17 de agosto, Las Pocicas vive una intensa semana de celebraciones con actividades para todos los públicos. Comenzaron el lunes 11 de agosto con el IV Torneo de Petanca 'Pepe Redondo' y la inauguración del alumbrado festivo. Ese mismo día tuvo lugar un concierto de pop-rock e indie, seguido de la rifa de un lote de vinos y sesión de DJ Campoy.

Ya el martes 12 de agosto pudo verse la exposición '50 años de la bajada de la Virgen del Saliente' en la Casa del Médico y el miércoles, se efectuó la III Ruta de Senderismo del Santuario del Saliente al Pico del Saliente. El jueves continuó la diversión con un Torneo de futbolín en el bar de la piscina, mientras que el viernes continuó el torneo de petanca con rondas clasificatorias. Ese mismo día también se celebra un pasacalles de disfraces, un Torneo de fútbol infantil '«Supercopa Fiestas Las Pocicas 2025' y la Exposición del III Concurso de Fotografía en la Plaza de las Fiestas.

A las 21:00 h se organizó una degustación de platos típicos, seguida de una actuación del Trío Pasión, una rifa de embutidos, un concierto de rumba flamenca. El sábado está prevista la Feria del mediodía, las finales de dominó y brisca, un concurso de dibujo en lienzo con pintacaras y cucaña infantil y de adultos. También se jugará un triangular de fútbol 'Solteros vs. Casados', una actuación musical, el pregón de las fiestas, la rifa de una paletilla y el baile de la escoba.

Para finalizar, el domingo se celebra una 'fotoquedada', feria del mediodía, fiesta de la espuma y del agua en las pistas de fútbol, las finales del Torneo de Petanca 'Pepe Redondo', una noche flamenca y la actuación de Jesús Oficial.